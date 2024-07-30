新台幣創逾8年新低！匯銀估短線有機會測32.9元 留意2大關鍵指標
新台幣兌美元貶至逾8年新低，今（30）日早盤更一度下探32.895元，之後在台股跌幅收斂下，新台幣翻升中午暫收32.852元。不過，匯銀人士認為，短線仍有機會測32.9元，後續觀察重點在美國及日本央行利率決策，還有美國科技股能否止穩也牽動台股表現。
記者顏真真／台北報導
匯銀人士進一步分析，外資上周五擴大賣超新台幣近850億，昨日賣超金額雖然縮減，但全天仍淨匯出逾10億美元，加上外資一度想「吃央行豆腐」，美元買盤低低掛等著，直至下午3點半以後發現央行未進場調節，外資忍不住只好妥協，並大舉買匯，最低跌至32.89元，也促使新台幣逼近32.9元關卡。雖然央行最後有力挽狂瀾，新台幣收盤還是創逾8年新低，昨日收32.87元。
雖然外資持續匯出，出口商也進場狂拋匯，尤其台南及高雄等南部地區開始恢復上班，出口商紛紛加入戰局，使得新台幣在32.89元附近獲支撐。隨新台幣貶至出口商眼中的甜蜜價，在出口商強力賣匯拉抬下，新台幣貶幅略收斂。今日早盤新台幣兌美元一度下探32.895元後，也止貶翻升，中午暫收32.852元，升值1.8分。
不過，匯銀人士認為，短線新台幣兌美元仍有機會測試32.9元，惟32.95元附近應有支撐，後續觀察重點在美國科技股能否止穩及台股表現，還有美國及日本央行最新利率決策結果。
※【NOWnews 今日新聞
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