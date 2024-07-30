四技聯合登記分發入學 文藻外大「外語+專業」跨域科系熱門
文藻外語大學是台灣唯一的外語大學，創校迄今堅持以全英語及其他目標外語授課，培育跨領域及跨文化的國際專業人才，其致力於培育跨領域人才獲各界肯定，每年都吸引許多考生將文藻列為第一志願校系。113學年度四技二專聯合登記分發網路選填登記志願作業，自7月30日上午10時起至8月2日下午5時止。
記者陳美嘉／高雄報導
文藻外語大學傾力培才，強化學生「外語+專業」的跨域競爭力。面對科技產業人才缺工的問題，文藻外大結合周邊科技園區持續開設「高科技產業人才培訓課程」來因應市場需求，並與台積電、上銀科技、 Merck （台灣默克） 、ASML（艾司摩爾）、聯電等跨國大廠合作，協助學生與高科技職場接軌。此外，文藻也與中強光電、雲朗集團高雄翰品酒店等知名企業合作開設「產業實務講座」，協助應屆畢業生銜接就業的最後一哩路。
文藻外大目前於全球簽訂之學術交流合作學校逾320所，交流地區橫跨全球五大洲，提供豐富的國際交流、交換留學、海外實習、雙聯學制等機會，厚植學生國際競爭力。大學部四技學生可申請雙聯學制或校內研究所碩士班，並有機會同時獲得文藻及國外名校雙學士或學士與碩士學位。文藻也提供交換生獎助學金、教育部學海系列獎助學金等，讓有意出國交換或實習的學生獲得經濟上的協助。
113學年度科技校院四技二專聯合登記分發網路選填登記志願，自7月30日上午10時起至8月2日下午5時止，若有相關詢問，可洽文藻外大招生處網頁查詢。