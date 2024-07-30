Tiny赴日拍AV激戰「暗黑周杰倫」圓夢！曝男優們專業：乾淨沒味道
Tiny（胎尼）曾以藝名「田井虹」進軍日本成人界，卻自曝拿不到片酬、毛片外流等爭議，她今（30）日出席成人平台「NightCO」記者會，透露時隔半年已經拿到片酬，但夢想不變，還是想要在日本拍AV，尋求二次出道機會，「是我從小夢想殿堂，想要趁自己還年輕時候去實現，夢想當日本AV女優。」並且曝當時拍片狀況，男優們都很專業，「他們真的都沒有味道。」
記者林奕如／台北報導
Tiny身高153公分，身材十分嬌小，在台灣市場很吃香，從事AV女優經紀人，自己也想去日本出道，上次到日本去拍片，如願跟「暗黑周杰倫」東尼大木激戰，Tiny分享自己22歲以前沒有接觸過A片，有一次看到AV男優東尼大木訪談有趣，看相關報導覺得他應對進退很不錯，所以開始追隨，也開始看他的作品，「人生第一次AV片，還是在我朋友家，用很厚重電腦看，開始對AV產生興趣，也想要拍攝AV。」
談到去日本拍攝AV經驗，Tiny表示，在日本AV環境很成熟，整體環境、演員等每一個層級，專業度比台灣高很多，一天拍攝一部片，「我有對戰年輕、年長者，他們都很乾淨，中間有一位阿伯，大概50多歲，他是專門生產精液，看起來沒精神，但一上戲很專業，真的都沒有味道。」至於片酬分面，她說「百萬片酬」沒有很困難，因為是日幣，在日本滿常見，不過一次有很多次正戲，從運動、次數來算，相較之下，台灣是首屈一指的高片酬。
她現年30歲，不擔心被酸太老出道，反而是自己這年紀，才能承受輿論、壓力觀感，「去日本面試的時候，就不能用美少女封號出道，就是台灣來的女孩子。」她目前單身，之前交男友時也不會為了男友放棄工作，「這是我的人生，愛情跟事業不應該衝突，也不會為了老公捨棄夢想。」為了當AV女優，她嚴格控管體重，每年定期醫美保養，還特別雷射私密處變粉色來保養。