黃暐瀚分析賴清德民調上升原因！曝這3點做對了：在野黨也可以做

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黃暐瀚提出3點，第一、抗中，反併吞。賴總統上任之後，直接將兩岸問題踩到底，多次宣達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此說法雖然在國內存在「激烈反對意見」，但民調顯示過半民眾支持兩岸是國與國（TVBS 64%，台灣民意基金會 74.3%），支持者既然過半，賴總統的民調，自然會過半。
黃暐瀚也指出，身為三軍統帥，總統積極視導各軍，強化戰力，充實戰備，與在野黨的「兩岸有必要走到這一步嗎？」、「美國只是想賺我們的錢」、「對美軍購可能變成冤大頭」等說法，形成對比。
黃暐瀚續指，第二點、肅貪，不留情。連前行政院副院長都因為涉貪被收押了，還有什麼高官貴冑不能辦？儘管在野黨存在「賴清德打擊異己」的質疑，但對「中間選民」來說，肅貪就是澄清吏治，沒在管，也沒在分「藍綠白」，不設底線的肅貪，對於爭取中間選民，絕對有幫助。
黃暐瀚說，第三、親民，爭認同。這部分比較難用單一事件去做分析，但很明顯地，賴總統對於爭取（開發）原本並不認同他的族群，非常用力。
黃暐瀚強調，這三個元素，令賴總統民調上升，民進黨支持度也遠高於藍白兩黨。這三點賴清德能做，在野黨自然也能，如果藍白也一樣「肅貪、親民、反併吞」，自然也能爭取到中間選民的認同。