不滿高虹安被停薪 柯文哲：沒收入還要雇律師、恐怕我要接濟她
民眾黨8月3日就要進行5週年黨慶活動，但新竹市長高虹安涉貪一審判7年4月徒刑、自行退黨後，黨內仍餘波盪漾。立委張啓楷不滿內政部將高虹安停職停薪，甚至質疑「違憲」，黨主席柯文哲今（30）日也認為，目前只是一審有罪，「也不是百分之百被判定一定有罪」；高虹安還有公務員身分，沒收入還要花錢雇律師，「恐怕這我要接濟她過日子」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲今天在匯流新聞網《中午來開匯》節目，接受主持人黃光芹專訪。針對高虹安涉貪案，柯文哲表示，「比較難過是說，是我叫她去選（新竹市長）的」，一開始高虹安還不肯，想說立委做得好好的，是他一直勸進，當時柯也不知道「政治這麼險惡」。回顧2022高虹安競選期間，柯文哲感嘆：「我實在是嚇呆了，天哪！怎麼打成這個樣子，那真的是鋪天蓋地耶！」
針對旗下立委張啓楷近日力挺高虹安，並質疑內政部將高虹安停職停薪是違憲。柯文哲則回應，「法律我不是專家」，不過張啓楷的意思是，是犯行是立法委員，跟當市長無關，不應該把市長拔掉。柯文哲也批評內政部的作法，「我覺得太刻意了」，現在高虹安只是一審有罪停職，不是三審定讞，應該「無罪推定」。內政部「刻意」出來媒體上宣布停職停薪「很羞辱人，把她逼死」。
柯文哲強調，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，「雇律師也要錢，一個8萬塊算最便宜的」，現在高虹安被停薪、又要雇用律師，「恐怕這我要接濟她過日子，不然怎麼辦？都沒有收入，也不能出去賺錢。」柯文哲感嘆，台灣政治走到現在，「我一個當局者覺得很不健康」。
柯文哲也透露，在判決之前，高虹安的秘書就有跟黨中央溝通過，「說她也不要製造我們麻煩，就自己辭掉，解決大家的尷尬」，高虹安自己退黨。這樣民眾黨就不用「再去搞什麼黨紀處分，她就不是黨員了」。