小S跟「林志玲女兒」吃飯：本人超美！Lily、志玲回覆乾媽更正
綜藝天后小S（徐熙娣）與丈夫許雅鈞婚後育有3個女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）年僅16歲，就憑藉清新的外貌和逆天的模特兒身材受到大量關注。追隨母親小S的腳步邁入娛樂圈Lily，上週卻被扒出曾說過「母語是英文」的言論而被中國民眾抵制，服飾的品牌代言也跟著泡湯。昨（29）日，風波後首次發文的小S曬出與Lily的自拍，還玩起「林志玲哏」，沒想到意外釣出林志玲以「親媽」口氣留言，笑翻粉絲。
記者史平旭／綜合報導
號稱最美星二代的Lily時常被粉絲誇撞臉林志玲，調侃Lily更像林志玲生的。作為「林志玲死對頭」的小S也和自己女兒玩起了這個哏，寫下：「自己難得約到林志玲的女兒吃飯，很有家教、本人超美的！」Lily也接下來自親媽的哏，幽默回應：「謝謝S姐請我吃飯！」還不忘誇小S好美、臉好小。
沒想到，貼文和留言意外釣出林志玲本尊加入這場「認親大會」中，她反串Lily親媽大讚：「Lily真的好漂亮喔喜歡喜歡，乾媽小S本人更是漂亮！女兒如此乖巧，長得又如仙女下凡真的很幸福！」看到乾媽變親媽，親媽變乾媽的畫面，粉絲也爆笑留言：「我就知道Lily是妳（小S）跟林志玲生的！」
日前， 擁有惹火纖細身材的Lily成為中國某女裝品牌的形象代言人，卻被中國粉絲起底曾在IG上回覆「英語是母語」的言論，不僅在中國引起軒然大波，遭到中國民眾的強烈抵制，品牌隨即下架位於重慶的巨型廣告牌並宣布終止雙方的合作關係。Lily與小S對此仍未表態，但如今看到母女倆依然能在社交平台上輕鬆、幽默的互動，似乎不受爭議影響，也讓粉絲也鬆一口氣。