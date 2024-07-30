《八尺門》正妹雷嘉汭勇猛追校草初戀！新作陷入複雜青春五角戀
正妹雷嘉汭在《八尺門的辯護人》飾演印尼籍看護「莉娜」受到關注，讓不少人以為她是真正的印尼人，但其實她是來自南投，新作品青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》依舊不是演台灣人，這次飾演越南新住民小孩，為了追求心儀校草羅紹賢（黃信赫 飾），將和閨密鄭宇恩加入冷門的民族舞蹈，又遇到古盛鑫（詹懷雲 飾）和齊家彥（金東昱 飾），複雜的五角戀即將展開。
記者林奕如／台北報導
該劇今（30）日曝光主視覺與正式預告，預告中透過雷嘉汭飾演的越南新住民小孩、新二代視角出發，帶出時下高中生的同儕友誼、戀愛情感、家庭關係與自我認同交織成的青春滋味。卡司集結五位備受矚目的新生代演員，包括《八尺門的辯護人》雷嘉汭、《人選之人─造浪者》詹懷雲、《哈勇家》黃信赫、潛力新人鄭宇恩及台韓混血新星金東昱，共組多元文化青春陣容。
主演們青春無敵又自然討喜的演出，深獲觀眾喜愛。如今距離上架倒數一個月，對於即將開始宣傳新戲，雷嘉汭坦言：「一想到開播日就是開學日，努力已久的作品準備面對觀眾，心情也像等待開學一樣既期待又緊張！」
詹懷雲表示：「《你是誰》講述我們5個人在成長路上的各種煩惱，我自己非常喜歡這個作品。」黃信赫說：「很喜歡我們當時一起拍戲的火花，真的超期待播出。」金東昱表示：「雖然是第一次拍戲，但表演的當下很幸福，很像去到了一個永生難忘的夏令營，學到了很多。」鄭宇恩對於作品說：「我透過這個作品也認識了自己更多，好開心要準備跟大家見面。」