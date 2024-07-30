教育部公告高中職免試入學續招 184校參與、釋出1.18萬個名額
教育部今（30）日公布國立及私立高級中等學校「113學年度免試入學續招」，共計有184所學校，總名額11882名。其中，國立高中87校、3986名，私立高中97校、7914名，目前仍有尚未錄取學校的學生，可以把握機會參加續招，如馬祖高中續招5名、金門農工續招36名、台南海事續招9名。
記者魏妤庭／台北報導
教育部表示，113學年度免試入學續招，考生可同時報名數所學校，若招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取。若超過續招名額，則依照招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一學校報到。
同時，教育部指出，依照「高級中等學校辦理免試續招審查原則」規定，未於免試入學（含）之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免費續招。若已向錄取學校完成報到手續，且未於時間內報到後放棄者，則不得參加。不過，如果是因為特殊原因，必須離開原錄取報到學校就學區，可提出相關證明文件，並且取得原報到學校書面同意者，就可以報名參加。倘若違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。
教育部提醒，辦理免試續招學校，在學生報名時，應到國立台灣師範大學心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已在某入學管道報到。