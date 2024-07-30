颱風過後傳染病疫情估「2週內」大增！邱泰源親說明防疫3步驟

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一、清理環境裝備要齊全，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風
豪雨過後進行環境清理應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物(如鐵釘、鐵片等)刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。
二、「巡、倒、清、刷」清除孳生源，預防登革熱
風災後一週為登革熱防治關鍵期，籲請民眾大雨過後應主動巡檢居家戶內外環境，清除或刷洗積水容器，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。此外，南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。
三、注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病
汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。
洪德仁說明，民眾除了加強環境整頓與清消外，也須留意自身健康狀況，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、腹瀉或黃疸等汙水相關傳染病(鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風)或登革熱疑似症狀者，切勿自行使用藥物，應儘速就醫。就醫時請主動告知相關接觸史或受災情形、有無受傷或遭蚊子叮咬、接觸污水等，以利醫師診斷並加強登革熱及相關傳染病檢驗。
邱泰源也指出，颱風相關防疫工作政府未有鬆懈，自7月23日發布陸上颱風警報起至7月29日止，各地方政府共調撥34,404瓶漂白水提供家戶消毒，尚存70,945瓶，衛福部已調撥11,992瓶酚類消毒劑予地方政府 (南投縣1,632瓶、雲林縣500瓶、嘉義縣500瓶、臺南市4,624瓶、高雄市4,256瓶、屏東縣480瓶)；收容所疫情監測顯示未有特殊疫情及群聚事件發生；疾管署也發布致醫界通函，呼籲醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。最後也強調將持續監視災後傳染病情形，並提醒民眾如有不適症狀要儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例應立即通報，以減少傳染病散播的風險。
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