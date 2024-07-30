凱米颱風賑災補助！邱泰源說明3類災民災害慰問金 放寬淹水標準
颱風凱米帶來強降雨，造成多處淹水災情，以及不幸傷亡案件，為協助凱米颱風受災低收及中低收入戶，配合行政院指示，衛福部與賑災基金會說明救助措施，衛福部長邱泰源今（30）日在「颱風過後防疫重點」記者會上表示，經討論過後凱米颱風帶來傷亡，衛福部死亡或失蹤賑助每人20萬；賑災基金會賑助每人40萬元，重傷則為衛福部慰問金每人5萬元、基金會賑助每人10萬元。
記者林莞茜／綜合報導
邱泰源也補充，地方政府賑助為死亡20萬、失蹤20萬、重傷10萬，另衛福部也將淹水救助提高，低收入戶和中低收入戶家庭每戶由5,000元提高至10,000元。申請標準為淹水50公分以上，放寬至未達50公分也可申請。
賑災基金會提供以下三種賑助，民眾可擇一申請：
一、淹水救助：低收入戶或中低收入戶家庭有淹水且居住事實者，每戶發給1萬元。可同時申領經濟部水災救助。
二、安遷賑助：住屋毀損不堪居住者，每戶最高5萬元(每人1萬元，最多5人)。
三、租屋賑助：住屋毀損不堪居住者，每人每月最高3,000元，每戶最多3人，賑助期間最多6個月。
衛福部表示，有申請需求的民眾，請洽地方政府機關，將審核並造冊送交衛福部及賑災基金會，儘速核撥救助金，減輕颱風對經濟弱勢民眾的影響。