曝黃捷惹到賴清德！張禹宣爆勘災照玄機：這次真的闖禍了
凱米颱風日前襲台，造成高雄多處淹大水，民進黨立委黃捷因人在國外，未能即時現身災區招來批評。對此，媒體人張禹宣提到，黃捷最近的行為說明她急了，原因是在總統賴清德到當地勘災時，8位民進黨籍高雄市立委只有她沒到場，她闖禍、惹到賴了。
記者莊蕙如／台北報導
黃捷28日回台後開始在臉書發布許多勘災照，並且發文提到，民眾為她鼓掌到手瘀青，她當天晚間再次發文，稱老家嘉義的民眾來訊「不是英雄不會被評論」，自己與團隊的評價如何，高雄市民最清楚，不需由北部民代幸災樂禍、說三道四。
張禹宣昨（29）日在政論節目中表示，黃捷最近的行為說明她急了，但在過去，不管外界再怎麼罵，她都不會急，這次會急的原因，與賴清德有關。他指出，賴清德當時去高雄視察災區時，8位民進黨籍高雄市立委中，只有黃捷沒到，她闖禍、惹到賴了。
張禹宣除直言，「她唯一怕的就是賴清德」，若不是賴去勘災，黃捷可能會繼續待在國外，不理會外界批評。
張禹宣也說，黃在第一時間道歉時，稱自己「以後排行程會更注意」，這代表她認為把自己的行程走完比回高雄勘災重要。最後，張禹宣也質問黃捷，到底去了哪個國家？行程是什麼？