天天聲援高虹安 張啓楷主張地方首長停職「應限定任內涉貪」
前新竹市長高虹安涉嫌貪污，一審判刑7年4月並遭內政部停職停薪。民眾黨立委張啓楷連日聲援高虹安，不但直指內政部「違憲」，今（30）日更表示，「地制法第78條有關地方行政首長的停職，應該限定是在任內涉貪，經一審判決有罪，才能夠予以停職處分」，並批評內政部的處分有行政權凌駕司法權之虞。
記者林詠青／台北報導
張啓楷指出，高虹安案因犯罪所得11萬6514元遭判刑7年4月，許多人質疑不符合比例原則與政治辦案。他表示，近期許多司法案件，法官判決跟一般民眾的認知有很大出入。以台南議長賄選案為例，監聽譯文明確指出，邱莉莉、林志展、郭再欽曾密集會面或電話聯絡，謀議採取賄選及恐嚇方式以達邱莉莉當選議長目的，但法官卻採信這些內容是「閒聊」；且根據監聽譯文推測涉案金額上億，高虹安的涉貪金額僅11萬6514元，使人懷疑司法犯罪事實是如何認定？司法判決的背後是否有政治力介入？
張啓楷說，從縣市議員到立委，涉及助理費案那麼多，但法院判決莫衷一是、前後不一，如何服眾？他強調，高虹安在立委任內涉嫌貪污，是一審被判有罪，據《地方制度法》第79條規定，立委涉貪要三審定讞才能夠解職，內政部卻以高虹安立委任內涉貪一審被判有罪，來停止新竹市長的職務，「這沒有行政權凌駕司法權之虞」？張啓楷認為，「地制法第78條有關地方行政首長的停職，應該限定是在任內涉貪，經一審判決有罪，才能夠予以停職處分」。