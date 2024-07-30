國際化學奧林匹亞競賽　台灣代表隊獲2金2銀居世界第5名

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教育部指出，今年第56屆國際化學奧林匹亞競賽在沙烏地阿拉伯王國舉行，當地時間7月29日下午4時舉行閉幕典禮並且頒獎，匯集90個國家、327名參賽學生，其中國立台南第一高級中學二年級學生葛彥宏、呂家瑋，以及台中市立台中第一高級中等學校三年級學生陳鈞澤、台北市立建國高級中學二年級學生林竣宇組成的台灣代表隊，總計獲得2金2銀佳績，位居所有參賽國家第5名。
在這之中，2名金牌獲獎者是個人排名第7名的葛彥宏、個人排名第16名的呂家瑋，另外2名銀牌獲獎者是個人排名第37名的陳鈞澤、個人排名第41名的林竣宇，表現相當優異。
出生在工程師家庭、媽媽曾就讀於化學研究所，葛彥宏從小就對化學接觸相對較多，升上高中首次接觸校內的化學能力競賽，得到超乎預期的成績，最後得以接受台南一中的階段培訓，並且一步、一步攻克能力競賽與清華盃等，後來發現高中化學範圍不再能夠滿足好奇心，於是開始大量尋找進階書籍、網路公開課程擴充知識量，並且利用許多可免費下載的期刊資源拓展自己的視野，對於化學學科的了解因此更深，直到幸運成為國手，回首發現在近兩年與化學的相處過程之中，認識許多好友，也在成功大學的實驗室、師範大學度過很多時光。
呂家瑋高中一年級決定要以國際化學奧林匹亞競賽為主，一方面是對化學有著蠻大的興趣，另一方面則是誤打誤撞，在高中一年級的上學期有幸成為能力競賽的學校代表，許多巧合、興趣、努力使然之下走上化奧這條道路，過程之中也曾遭受挫折，甚至一度懷疑自己是否適合競賽，但在老師、朋友、家長的鼓勵之下，拿到能力競賽一等獎重拾信心，認為要以「要做就做到最好」的態度努力鑽研化學，經過今年化奧冬令研習營到國際賽的洗禮，相信對於化學掌握更上一層樓，希望能在未來持續於這條路上發光發熱。
為了獎勵學生優異表現，教育部訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲得金、銀、銅牌獎者，皆可保送大學各本學系或推薦入大學各個學系，另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌獎者，也可分別獲得新台幣20萬元、10萬元、5萬元獎學金。國教署表示，將會持續選、培訓優秀學生參加競賽，以利促進國際交流，拓展學生國際視野，並且爭取榮譽。