正妹主播巴黎奧運爆「裸體」爭議！服裝搭配出包遭炎上 恐被開除
每四年舉辦一次的奧林匹克運動會正在法國巴黎盛大展開，吸引了全球運動迷高度關注，各國的媒體工作者們也紛紛前往巴黎報導精彩賽事。而日本國家電視台NHK主播中川安奈，因為有著姣好的外貌和火辣體態，獲得許多粉絲支持與喜愛，沒想到她在巴黎奧運現場播報新聞時，卻因為服裝搭配出問題，讓許多觀眾以為她是「裸體」在報導新聞，引起不少觀眾不適，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
日本國家電視台NHK主播中川安奈近日在巴黎奧運播報新聞時，因為服裝搭配不當，爆出「裸體」播報新聞爭議。從照片中可以看到，中川安奈身穿米白色外套，裡面搭配一件膚色的上衣，將頭髮綁成馬尾，整個人看起來相當俐落幹練，也顯得很專業，不過卻有不少觀眾在看電視時，誤以為她是「裸體」，似乎是因為膚色上衣在電視上看起來跟她整個人合為一體，看起來就像沒穿上衣只穿外套一樣，引起觀眾熱議。
許多網友認為，中川安奈這一次的裸體爭議可能會被電視台開除，不過有業內人士透露，她目前是主播中最受關注的人，NHK是否會因為這件事就開除她也還不確定，也指出她有可能會自己選擇離開。
其實，中川安奈在波多黎各長大，大學就讀日本慶應大學，在2016年畢業之後，就進入NHK工作，在工作中相當積極且遵守規矩，一直都受到電視台的器重，不過她因為時常在社群上分享凸顯身材的照片，讓不少網友都覺得她在社群上的形象似乎和在電視台的保守形象不同。