曾讓台灣拿下首面奧運金牌！跆拳道為何沒落　粉絲揭關鍵：很難看

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中華隊過去曾因為參賽名稱問題以及在國際間的尷尬身分，缺席了幾屆奧運會，從1984年的洛杉磯奧運之後，才開始以「中華臺北」名義穩定參賽，但在往後的20年間，都沒能奪下第一面金牌。直到2004年的雅典奧運，中華隊在跆拳道項目大放異彩，先是陳詩欣在女子第一量級賽場上，奪下代表團歷史上第1面金牌，隨後男子組第一量級的朱木炎，也在同一天奪金。
中華隊完成單日奪取雙金的壯舉之後，也讓全台舉國歡騰，更讓當時的台灣陷入一股跆拳道熱潮，許多國小附近紛紛開設了「跆拳道」道館，許多家長也讓孩子在放學後，送進道館學跆拳道，就算發現孩子沒有天分，至少能學來自保防身、強身健體。
巴黎奧運台灣跆拳道選手剩一人！觀眾嘆昔日奪牌庫沒落
本次巴黎奧運開始後，突然有觀眾在論壇Dcard上好奇發問，「從2002年雅典奧運後，台灣的跆拳道以前不是保底拿牌的項目嗎？歷年成績都不錯，應該算強權之一吧，但一看今年選手名單，怎麼中華隊只剩羅嘉翎有參賽資格？真的蠻意外的，想知道這幾年是發生什麼事，讓跆拳道突然沒落了？」
對此，許多觀眾也將問題歸咎於跆拳道比賽中加入電子護具的決定，直接讓比賽的觀賞性大打折扣，也讓不少台灣選手學習的實戰性技巧難以發揮。
不少粉絲也感慨，「以前的時代真的美好，當時個人沒在管分數，主要都是以擊倒為目標去打每一場比賽」、「真的很懷念朱木炎的旋風式連環快踢，還用60度旋踢終結比賽」、「以前跆拳道比賽都飛來飛去，現在整場都在地板上碰來碰去」、「電子護具出現後全變調了，摸來摸去太難看，以前拳拳到肉的比賽打起來比較爽」。
跆拳道比賽納入電子護具！實戰再也不見精彩腳法
事實上，在過去的跆拳道各項國際賽事中，選手會用力踢擊，讓護具發出聲響，吸引現場裁判注意並判斷給分，但也因為裁判擁有自由心證的空間，因此爭議性判決常常傳出，最終也在2015年後，正式加入電子頭盔、電子護具，用科技化的評分方式，減少爭議性。
但也因為這樣，過去朱木炎在雅典奧運會上的各種華麗的騰空迴旋踢，已經在現代的跆拳道比賽中看不到了，取而代之的是選手開發出配合電子護具的特殊姿勢，雖然跆拳道比賽真的越來越公平，但觀賞性也確實大幅降低。
巴黎奧運跆拳道仍有奪牌希望！羅嘉翎8/8出賽
而本次巴黎奧運，中華隊跆拳道代表選手羅嘉翎也將在8月8日（四）出戰女子57公斤級項目，在上一屆東京奧運中，羅嘉翎也奪下銅牌佳績。
而身為本屆賽會中唯一入選奧運的跆拳道台灣選手，羅嘉翎也表示，「的確會有不小壓力，希望幫台灣爭一口氣，但還是提醒自己平常心。」
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