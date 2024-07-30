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曾讓台灣拿下首面奧運金牌！跆拳道為何沒落　粉絲揭關鍵：很難看

▲許多觀眾回想起，曾是台灣獎牌庫的「跆拳道」，為何奪牌數逐年銳減？大多數人認為，主要原因在於改採電子護具。（圖／大專體總提供）
▲許多觀眾回想起，曾是台灣獎牌庫的「跆拳道」，為何奪牌數逐年銳減？大多數人認為，主要原因在於改採電子護具。（圖／大專體總提供）

記者潘毅／綜合報導

2024年巴黎奧運各項賽事火熱進行中，許多項目的金牌得主也紛紛出爐。但截至今（30）日下午2點，中華隊的首面獎牌還未出爐。這也讓許多觀眾回想起，曾是台灣獎牌庫的「跆拳道」，為何中華隊奪牌數逐年銳減，賽事熱度也不如從前？對此，許多粉絲也將問題指向「電子護具」這項改革 ，讓跆拳道比賽變得超難看，許多精彩腳法也成為絕響。

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曾讓台灣拿下歷史第一面奧運金牌！2004年後掀起的跆拳道熱潮

中華隊過去曾因為參賽名稱問題以及在國際間的尷尬身分，缺席了幾屆奧運會，從1984年的洛杉磯奧運之後，才開始以「中華臺北」名義穩定參賽，但在往後的20年間，都沒能奪下第一面金牌。直到2004年的雅典奧運，中華隊在跆拳道項目大放異彩，先是陳詩欣在女子第一量級賽場上，奪下代表團歷史上第1面金牌，隨後男子組第一量級的朱木炎，也在同一天奪金。

▲朱木炎19年前在奧運奪金，以「炫風式連環快踢」完封對手，賽後有「台灣戰神」之稱。（圖／達志影像／美聯社）
▲朱木炎在2004年雅典奧運奪金，以「炫風式連環快踢」完封對手，被封上「台灣戰神」之稱。（圖／達志影像／美聯社）
中華隊完成單日奪取雙金的壯舉之後，也讓全台舉國歡騰，更讓當時的台灣陷入一股跆拳道熱潮，許多國小附近紛紛開設了「跆拳道」道館，許多家長也讓孩子在放學後，送進道館學跆拳道，就算發現孩子沒有天分，至少能學來自保防身、強身健體。

巴黎奧運台灣跆拳道選手剩一人！觀眾嘆昔日奪牌庫沒落

本次巴黎奧運開始後，突然有觀眾在論壇Dcard上好奇發問，「從2002年雅典奧運後，台灣的跆拳道以前不是保底拿牌的項目嗎？歷年成績都不錯，應該算強權之一吧，但一看今年選手名單，怎麼中華隊只剩羅嘉翎有參賽資格？真的蠻意外的，想知道這幾年是發生什麼事，讓跆拳道突然沒落了？」 

對此，許多觀眾也將問題歸咎於跆拳道比賽中加入電子護具的決定，直接讓比賽的觀賞性大打折扣，也讓不少台灣選手學習的實戰性技巧難以發揮。

▲台灣女子跆拳道57公斤級選手「國民女友」羅嘉翎獲亞運銀牌，轉戰太原站卻被要求遮國手兩字遭到熱議。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲現代跆拳道的各項賽事中，都已經讓選手改穿上電子護具進行分數採集。（示意圖／特派記者葉政勳攝）
不少粉絲也感慨，「以前的時代真的美好，當時個人沒在管分數，主要都是以擊倒為目標去打每一場比賽」、「真的很懷念朱木炎的旋風式連環快踢，還用60度旋踢終結比賽」、「以前跆拳道比賽都飛來飛去，現在整場都在地板上碰來碰去」、「電子護具出現後全變調了，摸來摸去太難看，以前拳拳到肉的比賽打起來比較爽」。

跆拳道比賽納入電子護具！實戰再也不見精彩腳法

事實上，在過去的跆拳道各項國際賽事中，選手會用力踢擊，讓護具發出聲響，吸引現場裁判注意並判斷給分，但也因為裁判擁有自由心證的空間，因此爭議性判決常常傳出，最終也在2015年後，正式加入電子頭盔、電子護具，用科技化的評分方式，減少爭議性。

但也因為這樣，過去朱木炎在雅典奧運會上的各種華麗的騰空迴旋踢，已經在現代的跆拳道比賽中看不到了，取而代之的是選手開發出配合電子護具的特殊姿勢，雖然跆拳道比賽真的越來越公平，但觀賞性也確實大幅降低。

▲跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運籤表出爐，國訓中心也自製海報，盼羅嘉翎能順利摘金。（圖／記者路皓惟攝）
▲跆拳道選手羅嘉翎將在巴黎奧運籤表出爐，國訓中心也自製海報，盼羅嘉翎能順利摘金。（圖／記者路皓惟攝）
巴黎奧運跆拳道仍有奪牌希望！羅嘉翎8/8出賽

而本次巴黎奧運，中華隊跆拳道代表選手羅嘉翎也將在8月8日（四）出戰女子57公斤級項目，在上一屆東京奧運中，羅嘉翎也奪下銅牌佳績。

而身為本屆賽會中唯一入選奧運的跆拳道台灣選手，羅嘉翎也表示，「的確會有不小壓力，希望幫台灣爭一口氣，但還是提醒自己平常心。」

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