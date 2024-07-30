Joeman騎車載啦啦隊女神！竟是最正MC 粉絲：我賭這對走到最後
YouTuber Joeman（九妹、本名翁雋明）和交往近3年的實況主Niya（妮婭）分手滿1年，日前帶著疑似新女友、「小迪麗熱巴」薇薇現身薔薔的新影片，小倆口還被抓到親密牽手。不過Joeman昨（29）日在IG上傳一張和「中職最正MC」艾融的合照，兩人同騎一台摩托車，粉絲直呼：「我賭這對走到最後！」
記者楊穎軒／綜合報導
Joeman近日邀請艾融拍攝新影片，主題為「一整天只能花3000元的平價約會」，多張兩人的拍片花絮照昨天曝光，其中一張Joeman騎機車載著艾融自拍，以及數張親密合影，兩人足跡遍及西門町6號出口、夜市等，還有艾融以背影入鏡的「男友視角」，滿滿CP感。
「重溫學生時代的約會」，Joeman在配文寫道，艾融留言：「第二張真的閉（眼睛）了！謝謝9man找我去玩～」網友大呼：「研究是否有夫妻臉」、「一片白」、「放開那個女孩」、「艾融接髮為了man哥拆了」、「這樣不行吧」、「要官宣了嗎」、「我賭這對走到最後哈哈哈哈哈！賭一波！」
有趣的是Joeman出外景穿的T恤上頭印著「試管嬰兒」4個大字，被網友虧：「跟穿這衣服的人約會媽媽會擔心」、「我只看到你的T恤而已，哈哈哈」、「帥是帥，但那個衣服...」、「想要寶寶了嗎」、「為什麼沒有dislike！」