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Joeman騎車載啦啦隊女神！竟是最正MC　粉絲：我賭這對走到最後

▲Joeman（左圖）分享騎車載「中職最正MC」艾融的合照，引發熱議。（圖／Joeman、艾融IG）
▲Joeman（左圖）分享騎車載「中職最正MC」艾融的合照，引發熱議。（圖／Joeman、艾融IG）

記者楊穎軒／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹、本名翁雋明）和交往近3年的實況主Niya（妮婭）分手滿1年，日前帶著疑似新女友、「小迪麗熱巴」薇薇現身薔薔的新影片，小倆口還被抓到親密牽手。不過Joeman昨（29）日在IG上傳一張和「中職最正MC」艾融的合照，兩人同騎一台摩托車，粉絲直呼：「我賭這對走到最後！」

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Joeman近日邀請艾融拍攝新影片，主題為「一整天只能花3000元的平價約會」，多張兩人的拍片花絮照昨天曝光，其中一張Joeman騎機車載著艾融自拍，以及數張親密合影，兩人足跡遍及西門町6號出口、夜市等，還有艾融以背影入鏡的「男友視角」，滿滿CP感。

▲Joeman（前）和艾融合體拍新作品，兩人當起一日偽情侶。（圖／Joeman IG）
▲Joeman（前）和艾融合體拍新作品，兩人當起一日偽情侶。（圖／Joeman IG）
「重溫學生時代的約會」，Joeman在配文寫道，艾融留言：「第二張真的閉（眼睛）了！謝謝9man找我去玩～」網友大呼：「研究是否有夫妻臉」、「一片白」、「放開那個女孩」、「艾融接髮為了man哥拆了」、「這樣不行吧」、「要官宣了嗎」、「我賭這對走到最後哈哈哈哈哈！賭一波！」

有趣的是Joeman出外景穿的T恤上頭印著「試管嬰兒」4個大字，被網友虧：「跟穿這衣服的人約會媽媽會擔心」、「我只看到你的T恤而已，哈哈哈」、「帥是帥，但那個衣服...」、「想要寶寶了嗎」、「為什麼沒有dislike！」

▲不少粉絲認為Joeman和艾融有夫妻臉，力拱兩人在一起。（圖／Joeman IG）
▲▼不少粉絲認為Joeman和艾融有夫妻臉，力拱兩人在一起。（圖／Joeman IG）
▲▼不少粉絲認為Joeman和艾融有夫妻臉，力拱兩人在一起。（圖／Joeman IG）

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