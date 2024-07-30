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奧運桌球／「莎頭」組合今對決北韓拼奪金！孫穎莎：比之前更困難

▲巴黎奧運桌球混雙賽事，被視為是奪金大熱門的中國隊「莎頭」組合王楚欽／孫穎莎2名好手，今晚將與「神秘之師」北韓組合爭奪金牌，孫穎莎稍早接受訪問時也坦言，這場比賽勢必會比之前更困難。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運桌球混雙賽事，被視為是奪金大熱門的中國隊「莎頭」組合王楚欽／孫穎莎2名好手，今晚將與「神秘之師」北韓組合爭奪金牌，孫穎莎稍早接受訪問時也坦言，這場比賽勢必會比之前更困難。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運桌球混雙賽事，被視為是奪金大熱門的中國隊「莎頭」組合王楚欽／孫穎莎2名好手，先是在8強戰上以4：2擊敗台灣組合林昀儒／陳思羽，隨後4強戰再以4：2退南韓好手林鍾勳/申裕斌，正式挺進混雙金牌戰，將要交手「神秘之師」北韓李正植／金琴英組合。而這場比賽對於「莎頭」2人而言，勢必不能夠掉以輕心，因為過去雙方並沒有交手紀錄，此戰也將考驗他們的臨場狀況與反應，而孫穎莎稍早接受訪問時則表示，「這場比賽勢必會比之前更困難。」

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中國莎頭組合今拚奪金　對手是神祕之師北韓隊

中國好手孫穎莎稍早接受中媒《新華網》訪問，談到混雙金牌戰將要交手北韓組合，他則表示要做好準備，「這場比賽勢必會比之前的比賽更加困難，朝鮮隊是一支意志頑強的隊伍，我們之前沒有交手過。雖然我們對參加奧運會的組合都有所準備，但比賽更重要的還是一種節奏的轉換。對方有一個特殊的打法，這對於我們的調節、銜接將會是考驗，我們會全力以赴去拼決賽。」

事實上中國桌球之所以能夠長年在奧運賽場上壟斷多數獎牌，與他們源源不絕的人才脫不了關係，對於對手的特殊打法，中國隊也都能先行做好準備，甚至能找出能夠模擬對手的人，讓參賽選手能夠提早適應。而中國桌球隊日前在成都備戰奧運時，他們也專門準備了多位不同打法的選手做陪練，還請來老將鄧亞萍，詳細解讀顆粒和防弧打法的精髓。

北韓組合為何能闖進金牌戰　中國專家提出其見解

而中國乒乓球國際裁判長孫麒麟則指出，北韓組合能夠闖進金牌戰，與他們非主流的打法有關，「與其他組合相比，朝鮮組合雖然比賽經驗較少，但事實上他們長年都在中國接受訓練，同時較為非主流的打法，也讓對手出現不適應的情況。

「2人參加國際比賽次數相當少，鮮少有人跟這隊朝鮮組合交過手，網絡上也很少有他們的消息，更別說訓練方式、戰術特點等，再加上他們也不接受採訪，更增添其神秘性。」孫麒麟如此說到。

▲2024巴黎奧運桌球混雙四強戰，中國大陸「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎對決韓國林鍾勳／申裕斌，以6：11、11：7、9：11、11：5、11：7、11：9驚險過關，總局數4：2晉級到金牌戰，距離奪回失去的金牌直差一場勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球混雙四強戰，中國大陸「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎對決韓國林鍾勳／申裕斌，以6：11、11：7、9：11、11：5、11：7、11：9驚險過關，總局數4：2晉級到金牌戰，距離奪回失去的金牌直差一場勝利。（圖／美聯社／達志影像）

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