還有60多萬間房！花蓮自由行補助擬延長到年底 國際團客再加碼
花蓮今年受到地震、颱風影響，重創觀光業，交通部日前祭出花蓮住宿補助方案，自6月起平日自由行旅客住宿每房每晚最高補助1000元，目前已使用11多萬房。交通部長李孟諺今（30）日承諾，自由行補助延長沒問題，針對國際團客還會再加碼。
記者許若茵／台北報導
震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動部分，考量花東二地區產業受衝擊影響程度及振興補助衡平性，第1階段活動從花蓮開跑，自由行旅客於6月1日起入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元、假日（週五至週日及國定假日）每房每晚最高補助500元，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。
第2階段活動臺東8月1日開始，限平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元，優惠活動至9月30日止，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告停止申請獎助。
今李孟諺與媒體座談時表示，短期內花蓮觀光還是要有安全的路，讓國人旅遊能恢復信心，震後補助部分，自由行已使用11萬間房，這部分延長沒問題，觀光署近期會提針對國際團客到花蓮加碼方案，每團依人數補助3到5萬，也希望年底前可以修復太魯閣牌樓口到長春祠。
會後觀光署補充，自由行補助目前已使用11萬間房，約1成多，總經費8.15億元，預計還有60多萬房可申請，期限將從9月底延長至年底或是預算用完為止；國際團客到花蓮住宿也將補助3到5萬元。