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巴黎奧運仙女現蹤！37歲劉詩詩「零修圖」神級美貌曝　粉絲暴動

▲「古典女神」劉詩詩近日受邀前往巴黎奧運觀賽，37歲的她以「零修圖」絕美狀態，直接衝上微博熱搜。（圖／新浪娛樂微博）
▲「古典女神」劉詩詩近日受邀前往巴黎奧運觀賽，37歲的她以「零修圖」絕美狀態，直接衝上微博熱搜。（圖／新浪娛樂微博）

記者史平旭／綜合報導

中國女演員劉詩詩出道超過20年，早年憑藉古裝穿越劇《步步驚心》爆紅，並因此與丈夫吳奇隆結緣，相戀結婚。婚後也沒有停工的劉詩詩，忙於新劇的同時，竟意外被拍到出沒於巴黎觀看奧運比賽，被影迷封為「古典女神」的她，身穿新中式旗袍配上牛仔長裙觀賽，37歲零修圖的狀態絕美、宛若仙女，直接衝上微博熱搜。

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▲優雅出眾的劉詩詩即使低調觀賽，一路上仍相當吸睛，親切的她也熱情與粉絲打招呼。（圖／新浪娛樂 微博）
▲優雅出眾的劉詩詩即使低調觀看奧運賽事，一路上仍相當吸睛，親切的她也熱情與粉絲打招呼。（圖／新浪娛樂微博）
日前，劉詩詩受品牌方邀請而現身巴黎奧運劍擊比賽會場，她梳著中式公主頭挽起黑色長髮，身穿改良的白色旗袍上衣搭配開衩牛仔長裙，手上還拿著象徵中國的熊貓娃娃，為中國隊應援。雖然劉詩詩相當低調的與其他民眾一樣拿著識別證排隊入場，但她優雅出眾的氣質仍相當吸睛，在觀賽的過程中，她也時不時舉起扇子扇風，被粉絲巧遇時還親切的合影、打招呼，清新溫婉的形象狂吸一波粉。

照片曝光後，「劉詩詩穿新中式看擊劍」、「劉詩詩奧運會證件照」等詞條火速登上熱搜，看到劉詩詩「零修圖」的高清美照，惹的許多粉絲震驚，不同於「中年發福」的丈夫吳奇隆，生過孩子的劉詩詩外表、身材依然宛如仙女，氣質也更勝從前，忍不住直呼：「好絕的東方神顏」、「生圖太絕了！」感嘆仙女姐姐的美貌。

▲早年憑藉古裝穿越劇《步步驚心》爆紅的劉詩詩，多次出演各式古裝劇，被影迷譽為「東方的古典女神」。（圖／iQIYI國際站提供）
▲早年憑藉古裝穿越劇《步步驚心》爆紅的劉詩詩，多次出演各式古裝劇，被影迷譽為「東方的古典女神」。（圖／iQIYI國際站提供）

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