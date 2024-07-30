大聯盟週報Week17／大谷挑戰「40轟40盜」！光芒交易大限前成主角

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盜壘成功率87% 大谷翔平單季27盜生涯新高
洛杉磯道奇作客休士頓太空人的美粒果球場，大谷翔平拚命趕進度，但主要不是展現炸裂功力，3連戰「只」敲出1支全壘打，而是發揮快腿特色，3戰各完成一次盜壘成功，以27盜超越2021年的26盜，締造個人生涯新高。
連3場都完成盜壘成功的意義是，大谷有機會成為大聯盟史上第6位完成單季「40轟40盜」的選手。道奇在周日以6比2擊敗太空人後，戰績來到63勝44敗，在162場例行賽中已完成107場，大谷目前是32轟、27盜，按比例來推算球季結束時，全壘打會來到48支，盜壘則是40.9，也就是介於40~41盜之間。
如果大谷真的達成「40轟40盜」，有什麼特殊意義呢？
大聯盟最早完成「40轟40盜」的是1988年的運動家名將坎塞柯（Jose Canseco）， 1996年邦茲（Barry Bonds）、1998年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、2006年索瑞安諾（Alfonso Soriano），以及去年的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）陸續達標，大谷一旦完成紀錄，不只是日本第一人，更是亞洲第一人。
日本職棒史一共有過13人、18次的單季「30轟30盜」紀錄，但沒有任何「40轟40盜」紀錄。韓國職棒史上有過一次「40轟40盜」，但卻是由美籍好手譚姆斯（Eric Thames）在2015年所締造。也就是說，別說大聯盟了，就是算上日、韓職，都沒有亞洲人完成「40轟40盜」。
大谷在周六的比賽中，在3打數中敲2安打，還包括一支擊球初速118.7哩、距離443呎，轟上右外野上層看台的大號全壘打，但周日的比賽中發揮得不理想，前4打席都出局，還吞下2次三振，9局上一上場就選到四壞球，或許是考量到太空人捕手Victor Caratini傳二壘平均2.04秒低於聯盟平均值，而投手Rafael Montero的動作算是比較大的，果斷發動盜壘後，成功站上二壘，最終靠著海渥德（Jason Heyward）的高飛犧牲打得分。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「當他完成盜壘時，經常能夠製造分數，這真是我們樂見的事。」事實上，這也是道奇之所以將大谷排在第一或第二棒的原因，只要他上到壘包，其速度所能帶來的優勢，會給球隊在作戰上帶來很大的空間。
整個7月，大谷就完成11盜，而且全季只失手4次，盜壘成功率高達87%，比去年的77%要提升許多。而他本季之所以跑的更積極、成功率更高，其實與道奇總經理特助羅尼克（Ron Roenicke）有關，曾經擔任釀酒人、紅襪總教練的羅尼克從春訓起就對大谷在壘間的第一步起跑進行奇相當大的修正，在季初時，大谷嘗試在一壘時，將自己面向二壘的開口放的更大，隨著球季的進行，這個開口不再刻意拉大，反而是逐漸縮小，現在比較像他原本的作法，羅尼克認為，大谷在壘上針對盜壘的部份，「有著天生極佳的起步與站位，這對他來說再自然不過了，這些事不是你能教他的。」
本季初登板就整季報銷 千賀滉大生涯第3次左腿重傷
對31歲的千賀滉大來說，2024年真是一個多災多難的一年，7月26日更是一個終身難忘的痛苦之日，好不容易從傷兵名單中復出，才不過是本季初登板，就在比賽中嚴重拉傷左小腿，球季報銷。
做為日職育成選手出身最具代表性的選手，千賀2023年挑戰大聯盟投出令人激賞的成績，為紐約大都會吃下166.1局，投出202次三振，拿下12勝7敗，防禦率僅2.98，最終在國聯新人王票選中排名第2，賽揚獎票選排名第7。
然而就在第二年準備更上層樓的時候，千賀在今年春訓開始不久就出狀況，2月22日因手臂不適而就醫，診斷出右肩後關節囊拉傷，之後採高濃度血小板血漿（PRP）療法，初期推測至少要2個月之後才能出賽。
復健賽在高階1A和3A累積了13局投球後，千賀在7月26日重返大聯盟，在主場對亞特蘭大勇士投球，前5局被敲2支安打，失2分，投出1次四壞和9次三振。然而在6局上面對首位打者萊利（Austin Riley）時就出事，用了4球讓對方擊出內野飛球被一壘手接殺時，千賀在移動時突然倒地，並握著左腿，露出痛苦的表情。
主場觀眾與大都會球員馬上就知道不妙， 原本球隊一位單位2位數勝場、200K投手復歸，絕對是一利多，截至上周為止，大都會55勝50敗，勝率0.524雖只在國聯東區排第3，但在國聯外卡也是排第3，剛好在季後賽名額的安全範圍內，千賀的回歸讓球團信心大增。
結果被診斷為左小腿高度拉傷，千賀馬上就被放進15天傷兵名單，28日又被轉到60天傷兵名單，球團總經理曼多薩（Carlos Mendoza）無奈地表示，千賀的例行賽已經結束，就看球隊如果打進季後賽，是否能趕得上。
但至少，千賀在這本季唯一的登板，隊友很給力，終場8比4獲勝，讓他至少能進帳勝投。
事實上，千賀會突然拉傷，應該是有跡可尋的。2021年他在軟銀鷹只投了84.2局，就是因為在該年季初4月6日對日本火腿時，在第6局為了接渡邊諒所擊出的飛球，造成左腳踝韌帶受傷，之後7月6日重返一軍對千葉羅德，竟只投2.2局就失掉10分，顯然受傷的影響比想像中大。再往前推到2020年春訓前的自主訓練時期，就出現過左小腿不適現象，雖然春訓恢復練投，但左腿的狀況導致他投球平衡感不佳，在2月底加入復健小組，再加上該年賽程因新冠疫情延後，千賀最終一直到7月7日才在一軍出賽。
左腿的頻繁傷勢可以說是千賀滉大的一大隱憂，今年的悲劇有如王建民在2008、09年先後因腳傷和肩傷而終止球季，台灣球迷應該很能感受到他鬱悶的心情。
交易大限前的意外主角 光芒既省錢、重建又想維持戰績
美國東岸時間7月30日下午6點的大聯盟交易大限即將來臨，美聯東區排名第4、美聯外卡排名落後3場（以外卡勝率第3名為基準）的坦帕灣光芒隊意外成為主角，7月還沒結束，就完成6單交易，時程大致如下。
7月3日，以先發右投希維爾（Aaron Civale）換來釀酒人小聯盟游擊手Gregory Barrios
7月9日，將後援投手梅頓（Phil Maton）換到大都會，現金交易
7月26日，以先發右投艾夫林（Zach Eflin）換來金鶯3位小聯盟選手Jackson Baumeister、Matthew Etzel與Mac Horvath
7月26日，以外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）換來水手2位小聯盟選手Brody Hopkins、Aidan Smith，以及一位待確定選手
7月28日，以三壘手帕瑞迪斯（Isaac Paredes）換來小熊游擊手莫瑞爾（Christopher Morel）、右投比格（Hunter Bigge）與小聯盟右投Ty Johnson
7月28日，以後援投手亞當（Jason Adam）換來教士3位小聯盟選手Dylan Lesko、Homer Bush Jr.、J.D. Gonzalez
一筆筆交易看下來，可以看出光芒的目的就只有一個：省錢。到目前為止，他們到底省了多少錢？
1，2024年大約節省了1200萬美元
2，未來7年內的裁薪仲裁省了數百萬美元
3，2025年少了艾夫林1800萬美元的薪資
補強的是14位潛力球員，其中有9人在原球隊是排名前30名的前秀，農場實力大增。但以戰力來說，光芒損失了兩位出賽破百場、全壘打超過15轟的打者帕瑞迪斯與阿羅薩雷納，以及可靠的牛棚右投亞當，雖然其他被換出去的3位投手都是可替代性較高的，但很難不對戰績造成影響。
為什麼還有機會拚季後賽，光芒卻能狠下心來當個徹底的賣家、甚至還可能再繼續賣下去？事實上，專家評估光芒這次算是一個「以退為進」的策略，雖然是重建球隊，但沒有放棄2024年球季，首先，從小熊換來的莫瑞爾、比格被認為是能有貢獻的，球頂級新秀卡米內羅（Junior Caminero）將接管三壘位置，年輕強投Shane Baz與Manuel Rodríguez會更有發揮的機會。
一向擅長精打細算的光芒隊，有可能在省錢、重建和維持戰績3方向都做到好，創造奇蹟嗎？