美前第一夫人梅蘭妮亞「無法談暗殺事件」 川普：她還是愛著我
美國前總統川普（Donald Trump）在賓州造勢場合遭受槍擊後，如今已很少公開露面的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）也發表聲明痛批槍手是「怪物」。川普週一表示，儘管梅蘭妮亞事後不願再與川普討論此事，但他仍認為前妻「還喜歡我，或是還愛著我」。
國際中心楊智傑／綜合報導
右耳槍傷逐漸好轉的川普本週一接受福斯新聞主持人殷格拉漢（Laura Ingraham）專訪，其中一個環節他被問及暗殺事件發生時美國前第一夫人梅蘭妮亞的反應是什麼，川普則稱梅蘭妮亞當時透過現場直播看到暗殺事件，還以為「最糟的狀況發生了」，當時梅蘭妮亞親眼看著直播畫面，看見川普之後新聞台各處都在播報（槍擊案）」。
川普稱他曾親自問前妻梅蘭妮亞的第一反應，但對方完全無法談論此事，主持人認可表示這是創傷大太導致，川普則接著稱，「這代表她還喜歡我、還愛我。這樣很不錯，不過如果她可以暢談無礙，我也不知道哪一個比較好；但我知道，她不是喜歡我就是還愛著我，而這很棒。」
川普前妻梅蘭妮亞現年54歲，是78歲川普的第三任妻子，梅蘭妮亞在川普遇刺後發表聲明呼籲美國人團結，強調「政治只是工具」，不該凌駕於愛之上，但就連共和黨全代會上也行蹤神秘，直到最後關頭才出現與其他川普子女一起為他站台。