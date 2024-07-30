打造晶片永續供應鏈！賴清德：會與民主夥伴撐起民主保護傘

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賴清德提到，台灣位於第一島鏈的戰略位置，站在世界民主防線的最前緣，有守護民主台灣的決心，更有和大家一起奮鬥，維持區域和平的堅定信念，因為台灣深信，台海的和平穩定，跟全球的民主、和平與繁榮發展，息息相關。
賴清德指出，近年來，中國在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯，在南海、西太平洋區域，進行海空聯合演習，就在這個月，「北約峰會」的聯合宣言指出，中國是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。
賴清德表示，中國威權主義的對外擴張，除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊、散布錯假訊息等手段，不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的穩定；此外，中國的擴權行為，也經常是透過法律戰，或是扭曲歷史。
賴清德提到，藉這個機會，他要特別感謝美國政府及歐洲議會等國際力量，分別透過公開說明或決議，反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。
賴清德強調，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家，免於威權擴張的威脅，「攜手促進世界的民主、和平與繁榮，這是我們對國際社會的承諾，也是台灣當前的全球願景」。
賴清德指出，台灣將以「和平四大支柱行動方案」，做為行動指引。第一個支柱是，強化國防力量，台灣將持續推動國防自主，以及國防採購，建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛體系，上個月，他也宣布，將在總統府，成立「全社會防衛韌性委員會」，來強化社會整體的韌性，足以因應各項挑戰。
第二個支柱，建構經濟安全，賴清德說明，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也領先全球，這是台灣的優勢，也是台灣的責任，台灣將持續努力，跟理念相近國家，一起打造「民主晶片」永續供應鏈，促進世界的繁榮發展；此外，也期盼，台灣和各國深化經貿連結，包括加入CPTPP，與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），接續推動「台美21世紀貿易倡議」，及「台英提升貿易夥伴協議」（ETP）的後續協議談判，共同創造更豐碩的經貿成果。
賴清德接續說，第三個支柱是，加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標。他說，G7領袖上個月發表公報，重申台海和平穩定，對國際安全及繁榮不可或缺，並且首度納入支持台灣有意義地參與國際組織；另外，IPAC今年啟動的「MIST行動計畫」，讓各國能夠瞭解，在台海地區發生的任何衝突，都將對全世界，造成比俄烏戰爭和COVID-19疫情，更深遠的經濟衝擊。
第四個支柱是，穩定而有原則的兩岸領導力。賴清德表示，各位國際友人，都很關切兩岸關係。身為國際負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀，「我們也願意，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，降低衝突，達到台海和平」。
賴清德說，他所提出的行動方案，將團結所有國人的力量來落實，要以團結的民主台灣，為世界做出更多貢獻，「台灣需要世界，世界也需要台灣，促進民主、和平、繁榮，是全球共同的目標，我要再次感謝各位力挺台灣，也期待，我們繼續團結一致，攜手合作落實願景，開創更美好的未來」。