大法官讓人憂心！林濁水：民進黨否定30年憲改 三權又逆向變五權
立法院三讀通過《立法院職權行使法》，行政院等4機關都認為違憲，聲請釋憲，憲法法庭將於8月6日行本案言詞辯論，前立委林濁水說，他對釋憲案相當擔憂，國會調查權可能被大法官掏空，過去推動修憲，是希望讓五權憲法變虛、走向實質的三權憲法，但現在民進黨卻整個地逆軌跡而行，而辯論庭中大法官的發言語氣也跟著逆向起來，民進黨現在就要帶著大法官否定自己主導了30年的憲改功業，逆向回到五權龍的體制嗎？
記者何哲欣／台北報導
林濁水在臉書說，30年來台灣修憲，無論是彈劾總統權從監院移到立法院，廢國民大會取消權能區分中的政權機關，以及大法官585解釋承認立法院的國會調查權，推翻352解釋等等，整個憲政變遷軌跡明確而健康，也就是從五權虛相，走向實質的三權憲法，不料現在卻又往五權方向前進。
林濁水說，這令人錯愕，敬請民進黨三思再三思，儘早回到自己推動了30年的健康軌道上，是為國家之福，民進黨之幸。他說，現在藍白提出的藐視國會罪，其實比起國外來說都「弱很多」。他也批評，此次大法官在暫停處分的措辭，和辯論時問問題的方向，感覺很不健康，質疑民進黨是不是鐵了心要把「五權變三權」的努力逆轉回去。
林濁水指出，國會調查權在民主國家是幾百年前的老骨董，但是歷久彌新，每一個民主國家都有。他並表示，「國會優位」是存在的，因為立法院擁有倒閣權，代表行政院必須向立法院負責，且沒有否決權，不解行政院竟然會認為國會優位不存在。