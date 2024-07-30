PTT「新竹版」禁PO高虹安判決文惹議 多人遭水桶10年
新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審判決7年4個月、褫奪公權4年，對此PTT「新竹版」版主日前公告，關於高虹安被判刑新聞，大多沒有施政點，且其立委期間辦公室運作與市政無關，因此相關文章皆以政治文處理，將退文並水桶7天，此舉也引發熱議，有網友留言稱「說個笑話，市長貪污被判刑跟市政無關，挺貪污可以直接說啊，還知道丟臉嗎？ 」另有網友諷「你的標準不是不能政治文，而是不能罵偉大的信仰高虹安欸，雙標才是問題的所在啊」，皆被認定是鬧版水桶10年。
記者陳威叡／台北報導
高虹安涉詐領助理費案一審判決7年4個月、褫奪公權4年，過去PTT「新竹版」原先就已禁止政治文，對於高案版主特別說明，關於高虹安系列文判決，很多新來的版友疑惑特別說明標準。首先是關於高虹安被判刑新聞，大多沒有新竹施政的點，且其擔任立委期間辦公室運作跟新竹市政無關，但如果高虹安被判刑原由是因新竹市政（如空橋、棒球場與水溝）提及則不在政治文判定內。
其次，關於新竹縣長楊文科系列新聞，常常伴隨新竹縣政決策出現， 不管是工地問題還是建商處長收賄問題，都是楊任內都市計畫引起，故不在政治文判定範圍；第三，關於數年前林智堅系列文的問題，雖還不是版主，但是當年論文案也是不得PO文討論，理由相同，反之棒球場等任內施政引發之問題則是開放。
而在版主說明後也引發網友熱議，有網友狠酸「歡迎光臨北韓版，恭迎小草登基」、「你們的邏輯是不能講新竹市長的壞話吧XD」、「市長貪污停職管她什麼理由都有影響到市政好嗎？」，但有網友力挺表示「長期以來新竹版就是很排斥政治。規定很嚴。結果最近一小群人因此崩潰」、「板主加油，政治文洗版嚴重真的不能開放」。
而在公告之後仍有網友留言稱「說個笑話，市長貪污被判刑跟市政無關，挺貪污可以直接說啊，還知道丟臉嗎？ 」「直接公告安安關鍵字不能講比較快」、「你的標準不是不能政治文，而是不能罵偉大的信仰高虹安欸，雙標才是問題的所在啊」，都被版主認定是鬧版，水桶10年處分。