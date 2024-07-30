「紫霞仙子」朱茵被巧遇！52歲無美顏真面目曝光 粉絲：太不科學
52歲香港女星朱茵出道超過30年，是90年代的玉女掌門人，出道時以古裝劇《射鵰英雄傳》裡「黃蓉」一角打開知名度，之後又以電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中的「紫霞仙子」攀上事業高峰，亮眼外型迷倒萬千粉絲。不過她結婚後逐漸淡出演藝圈，把生活重心都放在家庭，直到去年才復出接拍港劇，近日又有網友捕捉到她的近況，發現她外型依舊精緻，和當年沒有差太多，不少網友大讚「美得太不科學了吧！」
記者朱祖儀／綜合報導
一名網友在電梯與「不老女神」朱茵相遇，當下近距離接觸，讓他不敢相信對方就在自己眼前，臉上忍不住露出幸福又不可思議的表情，並上前詢問是否可以合照。朱茵當下非常大方就答應了，而該網友也隨即傾訴自己的愛意，表示自己是忠實影迷，更說「王晶的電影不足以表達你的美。」
從照片中看到，朱茵穿著一件深灰色T恤搭配牛仔褲，身上還披著一件藍色運動外套，一身休閒裝扮，且留著俐落短髮的她妝容非常淡雅，不過仍可以看到她臉上的光澤，也沒什麼皺紋。該網友也強調，照片沒有開美顏特效，大讚朱茵「五官精緻，身材迷人，仍青春美麗」，更說朱茵飾演紫霞仙子時的一個媚眼動作，「害得多少男人一夜無眠。」
朱茵在1991年加入TVB，不過當時她還是學生，僅擔任兒童節目「閃電傳真機」主持人，直到1992年畢業之後才正式和TVB簽約並開始演出戲劇和電影，1996年之後開始發行專輯，正式成為影歌視三棲的藝人。不過她2012年和Beyond員團吉他手黃貫中結婚之後，便逐漸淡出螢光幕前，直到去年才重新接拍港劇。