男星拍二戰戲被打腫臉！倒吊3小時「生理無法承受」：我不行了
公視出品的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，以獨特的臺灣視角描寫年輕人在戰爭年代的痛苦、勇氣和掙扎，由吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演二戰時期的臺籍戰俘監視員三兄弟，3人在《聽海湧》戲裡戲外都同甘共苦，三人對巴掌戲印象最深，每次都是打真的，打完臉都會腫起來，黃冠智還說，有場長達3小時的倒吊戲，高度接近2層樓，這也是他拍戲以來第一次喊，：「我不行了！」
記者李欣容／台北報導
巴掌戲來真的 臉腫到不用演
拍攝《聽海湧》過程中，三位演員都對「打巴掌」戲份印象深刻，吳翰林直說這是「戰俘營日常」，他也透露拍前導片時直接來真的：「一兩次就完成，根本不用演！臉會腫起來。」黃冠智表示，打巴掌在日本軍隊內是管理的方法，但他在戲中必須對同樣來自臺灣的夥伴打巴掌，內心特別掙扎，他也強調：「雖然特寫時都是真打，但都有受過動作訓練。」
對黃冠智來說還有一場高難度動作戲，他的殺青戲竟是在台東深山拍攝長達3小時的倒吊戲，高度將近兩層樓，他表示這是從影以來第一次說：「我不行了！」他回憶當時生理上幾乎無法承受，眼睛充血到不能打開，拍完後在旁坐著休息一小時才恢復，導演孫介珩感謝的說：「感受得出來他根本在拚命！」
朱宥丞童星出身被叫前輩 被血腥暴力場景嚇壞
飾演小弟的朱宥丞不到5歲就開始拍戲，戲齡長達10年，因此今日受訪時被戲稱為「老前輩」，他此次在《聽海湧》天真無邪的模樣為這部劇增添了不少純真和感動，但在劇中仍逃不了戰爭血腥暴力的場面，還在哥哥們的「鼓勵下」動手打戰俘，他表示：「演出時心理壓力很大，很怕失手打到對方，也很怕被對方打傷。」導演孫介珩透露原本選角因疫情延拍而不符合角色年齡，後來遇到朱宥丞，相當滿意他的表現，朱宥丞也自認在為該劇努力做出演技上的改變！
吳翰林、黃冠智和朱宥丞為了準備角色被送到日本學日文、了解日本文化，在日本3周的時間，不只同房睡通舖，黃冠智表示：「所有事都一起行動，感情更是加深。」他還為完成弟弟朱宥丞的心願，帶著朱宥丞去打寶可夢機台，黃冠智笑言：「找機台找了2小時！」黃冠智透露原本還想在日本買求婚鑽戒：「可惜被告知必須預約！」黃冠智也透露老婆看完台北電影節首映後特地發文，表示自己看到黃冠智在角色中的成長，讓黃冠智相當感動。