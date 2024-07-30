巴黎副市長發文歡迎「台灣代表團」秀國旗 酒會到場祝賀
2024巴黎奧運26日盛大展開，賽事如火如荼進行中，場內選手競技切磋，場外各國交流活動也相當頻繁。我國駐法代表處29日舉辦迎接台灣奧運健兒歡迎酒會，巴黎副市長米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）也到場參加，事後更在社群媒體上發文歡迎「台灣代表團」，並附上一個小小的國旗符號。
國際中心顏得智／綜合報導
米歇爾29日在社群平台X上分享自己出席酒會的致詞畫面，他表示「很高興能與台灣駐法國代表吳志中一起歡迎台灣代表團、台灣教育部長鄭英耀和文化部政務次長王時思。」
米歇爾表示，「相當榮幸能看到60位來自台灣的運動員來參加比賽，且女性佔多數，這支代表隊出色地展現本屆運動會的平等目標！」米歇爾還於貼文最後附上了一個小國旗符號。
我國駐法代表吳志中也於臉書貼文談到此事，並附上與副市長米歇爾等人的合照，「謹代表外交部林佳龍部長，歡迎台灣奧運代表團前來巴黎參加奧運，歡迎酒會在大使館隆重舉辦！法國各界都前來共襄盛舉！謝謝大家！台灣代表隊加油」。
吳志中還提到，駐法代表處在奧運期間，也很努力在巴黎各個街道、地鐵站趴趴走，用盡全力宣傳台灣，吳志中也貼出自己身穿「Team Taiwan」夾克的照片。