川普、賀錦麗誰贏？美「13把鑰匙」學者立場未改、將做最終預測
美國美利堅大學（American University）歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman），憑藉自己的一套「13把鑰匙」（13 keys）系統，曾成功預測中9次美國大選的結果，先前他曾認為，民主黨沒必要陣前換將，因為最終拜登（Joe Biden）會贏。惟拜登日前宣布退選，並推薦副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替他，迎戰共和黨總統候選人川普（Donald Trump），對此利奇曼回應，目前的預測結果看來，仍然是民主黨會勝出，但他會等8月的民主黨全代會結束後，再做出「最終預測」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《福斯新聞》報導，利奇曼自行研發的「13把鑰匙」模型，顧名思義共有13項指標，分別是：政黨授權（期中選舉過後執政黨在眾議院的席次是否增加）、提名競爭激烈與否、是否為現任總統、有無強勢的第三方、競選期間經濟是否陷入衰退、長期經濟表現、政策變化、社會動盪狀況、有無重大醜聞、是否遭遇外交或軍事上的失敗、有無在任內取得外交或軍事上的重大成功、執政者魅力、挑戰者魅力。
依照該模型，其中一方的候選人若得到6把或更多鑰匙，就是預測的獲勝者。
在民主黨經歷「換登」後，目前民主黨（潛在提名人是賀錦麗）已掌握13個項關鍵的6個，包括初選、短期經濟、長期經濟、政策變化、無醜聞、挑戰者缺乏魅力。共和黨則掌握3把鑰匙，分別是：在2022年中期選舉中贏得眾議院多數席次、現任者不尋求連任、執政者缺乏魅力。
按照現階段預測，還有4把鑰匙懸而未決，包含有無強勢的第三方，利奇曼提醒，獨立候選人小羅勃特‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在競選中的地位仍值得注意；其餘則是社會動盪、外交或軍事上的失敗、外交或軍事上的重大成功。
不過，利奇曼也強調，自己還沒有做出最終的預測，仍會按照原定計畫，待8月的民主黨全代會後再進行。