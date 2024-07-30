「金鐘59」移師北流中心！10月18、19日隆重登場 主視覺曝光
第59屆金鐘獎將於10月一連舉辦3場典禮，分別為12日「廣播金鐘頒獎典禮」、18日「節目類頒獎典禮」、19日「戲劇類頒獎典禮」，由於國父紀念館休館整修，本次將移師至北流音樂中心舉辦，由三立電視台負責典禮製播，主視覺也於今（30）日隆重登場。
記者吳昕蓓／綜合報導
承襲前面2屆，本次典禮將再度舉辦「人氣獎票選」，區分為「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」，兩項票選增加觀眾參與度、並提升金鐘獎活動討論聲量與關注，觀眾再度成為全民評審，為典禮炒熱氣氛，期待觀眾票選投下心中今年度最具人氣的節目。
今年（2024）是金鐘60一甲子的前夕，「第59屆金鐘獎」以「潮向未來」作為主題，把台灣影視音創作當前多元紛呈、新銳湧起的盛況作為基調，以迎向全球化的挑戰，展現台灣文化內容更強大的企圖，踏上全球浪頭、潮向更好的未來。從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。
本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。