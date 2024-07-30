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歧視泰國？蘋果廣告畫面遭炎上　泰國人超火大

▲蘋果的新廣告被質疑歧視泰國。（圖／翻攝自影片）
▲蘋果的新廣告被質疑歧視泰國。（圖／翻攝自影片）

國際中心賴正琳／綜合報導

蘋果近期發佈一則在泰國拍攝的全新廣告，然而內容被質疑歧視泰國，引起部份泰國網友十分憤怒，也讓泰國民眾掀起討論熱潮。

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綜合泰國媒體報導，該則廣告關於美國一家小公司，需要製作一批貓糧盒子，而且需要在簽訂合同後完成50萬個箱子的生產任務。這家美國公司認為泰國有能力完成這一緊急項目，於是動身前往泰國。廣告片中的人物在泰國遇到了一系列的問題，而所有問題都通過蘋果產品解決了。

劇本乍看之下沒有問題，然而引發泰國網友不滿的是整部影片的色調、場景、服裝、道具、車輛等都讓畫面看起來非常老舊。雖然影片中出現的老舊公車、計程車等背景目前仍然出現在泰國社會，但這一廣告片還是引發了泰國網友的批評浪潮。

▲蘋果近期廣告中呈現的泰國看起來十分落後和貧困。（圖／翻攝自影片）
▲蘋果近期廣告中呈現的泰國看起來十分落後和貧困。（圖／翻攝自影片）
近幾年泰國經濟積極發展，城鄉間的貧富差距極大，不過外國遊客到訪的城市通常都有高級飯店、城鎮或良好設施，但此部影片僅展示了泰國貧窮的一面，讓泰國網友十分不滿。

一位在泰國居住多年的外國TikTok網紅David，也對這則廣告發表了強烈不滿的評論。他在自己的TikTok帳號（davidwilliamdw）上發佈了一則影片，表達了對蘋果公司不尊重泰國這一行為的強烈抗議，他對廣告中的表現手法進行了批評，並表示看完這部廣告後會馬上去買一個三星的折疊手機。

從影片一開始，David看到廣告中展示的酒店時，就忍不住感嘆無法接受這個場景，他對該公司及其團隊拍攝出來的泰國實景表示疑惑和不解，因為呈現出來的是像是50年前甚至70年前的泰國，一點現代感都沒有。David認為，現在都不用來到泰國，只用在Google上搜索一下「泰國有沒有現代都市」，得到的回答都會是「有」。

▲一名長期居住在泰國的外國網紅David，對於蘋果的新廣告也感到十分憤怒。（圖／翻攝自影片）
▲一名長期居住在泰國的外國網紅David，對於蘋果的新廣告也感到十分憤怒。（圖／翻攝自影片）
David表示，單看泰國機場就比美國的紐約肯尼迪機場還要現代化，真是難為蘋果公司費盡心思找這麼一個破舊的機場來拍攝了。接著看下去會發現，廣告片中的人物坐上了一輛看起來像是世界歷史上最古老的出租車。作為一名在泰國生活了多年的外國人，他可以非常肯定地說，過去他坐了無數次的計程車，從沒坐過這麼破舊的車。

他說，廣告中的一切都會讓全球各地的人對泰國的印象變得極差。如果繼續看下去，會發現他們還去了一家看起來像有千年歷史的破舊酒店，David質疑製作方真的有必要找一個這麼糟糕的地方嗎？他還質問蘋果公司，泰國人已經在全世界受到足夠多的歧視了，真的有必要這樣再踩泰國一腳嗎？他認為這樣的行為非常不友好。

最讓David感到失望的是，果粉們還在不斷為蘋果辯護，稱這並不是一種侮辱，而是一種藝術表現，想展示30年前的泰國。但David反問：「如果這是蘋果的意圖，那為什麼廣告中會出現iPhone 15？30年前iPhone還沒誕生呢。」他還指出，每次看好萊塢電影，不管是哪種類型，只要是展示美國的場景，總是讓人感覺那裡非常好或非常乾淨。但實際上，美國也有很多問題和破舊髒亂的地方，只是幾乎都沒有拍出來。最終，他下了一個結論，就是蘋果這支影片根本是在幫三星行銷，因為自己「現在就因這支廣告想改去買三星手機」。


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