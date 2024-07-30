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全球極光又要爆發？新一波「地球磁暴」展開　持續時間達24小時

▲今年5月中旬，全球發生近20年最大的磁暴事件，世界出現「絕美極光」，而今（7/30）氣象署再度發布新一波「地球磁暴」事件資訊。（圖／臉書社團「James Webb Space Telescope & Cosmological Discoveries」）
▲今年5月中旬，全球發生近20年最大的磁暴事件，世界出現「絕美極光」，而今（7/30）氣象署再度發布新一波「地球磁暴」事件資訊。（圖／臉書社團「James Webb Space Telescope & Cosmological Discoveries」）

記者張志浩／綜合報導

今（30）日下午，中央氣象署發布新一波「地球磁暴」事件資訊，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，可能導致衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明也表示，本次地球磁暴有機會讓南極洲、紐西蘭南方邊界出現「極光」，預估持續時間達24小時。

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氣象署表示，因爲「太陽表面活耀區」在7月27日至28日發生多起「日冕拋射物質事件（CME）」，預期今天下午至夜晚將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，預估地磁擾動將明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到「中度磁暴等級」。

▲本次地磁擾動將明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到「中度磁暴等級」。（圖／中央氣象署）
▲本次地磁擾動將明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到「中度磁暴等級」。（圖／中央氣象署）
蔡禹明說明，今年5月中旬，全球發生近20年最大的磁暴事件，當時達到強烈磁暴等級，各地極光大爆發，而今天發生的磁暴，強度比5月中的事件小2個等級，但也達到氣象署發布「磁暴事件資訊」下限，預估觀測「極光熱區」出現在緯度50度附近，包括南極洲、紐西蘭南方島嶼有機會出現，台灣則無機會。

至於「地球磁暴」對人到底有何影響，蔡禹明解釋，地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，可能導致通訊中斷、導航出現偏差，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正等，今年「地球磁暴」活動相當活躍，民眾也可以多多關注太空天氣事件。

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