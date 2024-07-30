iOS 17.6更新發布了！蘋果「防詐騙」新功能登場 果粉趕快更新
隨著2024蘋果秋季發表會越來越接近，蘋果公司也持續為各項軟體提供安全性更新。今（30）日凌晨蘋果開始推送 iOS 17.6 正式版更新，除了按照慣例修正錯誤以及安全性問題之外，還多了一些微小功能更新，其中也包含「防詐騙」的項目，快來看看怎麼使用吧！
記者潘毅／綜合報導
蘋果預計將在9月發布iOS 18正式版，這次iOS 17.6 和 iPad OS 17.6 更新主要修復重要錯誤、提供安全性更新，而官方也特別提醒果粉進行更新，而這次iOS 17.6 也被外界認為是iOS 17的最後一次更新，接下來就將晉升往iOS 18，同時也將有許多令人期待的AI相關功能。
本次iOS 17.6 適用於 iPhone XS 及其之後推出的新機型，iPadOS 17.6適用於iPad Pro 11 之後的更新機型、iPad Air 第 3 代與其後機型、iPad mini 第 5 代與之後的機型。此外，蘋果也針對iPhone 6s、iPhone 7等舊型手機，推出iOS 15.8.3 新版本，提供安全性更新；iOS 16.7.9則適用於 iPhone 8 系列。
部分功能更新
本次 iOS 17.6 主要目的為修正錯誤以及安全性更新，但蘋果也將Apple ID率先改名為Apple Account，替之後的 iOS 18做鋪路。
此外在iMessage 訊息中，iOS 17.6之後也將會自動判斷簡訊或訊息是否來自不知名國家傳來的，並會跳出提示示警，該訊息來自不知名的國家，避免用戶無意間上當，可以說是相當實用的防詐小巧思功能。
還有先前一部分 iPhone 用戶遇到的內建鬧鐘沒響的問題， iOS 17.6 也有明確進行修正。