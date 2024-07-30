逾60個據點助職災勞工復歸　他多處骨折「難穿衣襪」靠復健返職場

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勞動部職業安全衛生署組長林秋妙提到，勞動部認可36間職災職能復健專責醫院，包括衛福部立台北醫院、桃園醫院、屏東醫院，也於全台各地布建25間網絡型態的職災職能復健強化訓練機構，包括衛福部立基隆醫院、樂生醫院、桃園醫院、苗栗醫院、台中醫院、豐原醫院、彰化醫院、南投醫院、朴子醫院、台南醫院、旗山醫院、恆春旅遊醫院、花蓮醫院、台東醫院、金門醫院、澎湖醫院，合計共有超過60個服務據點，提供職災勞工就近接受復工服務。
衛福部立台北醫院職業醫學科醫師蔡旻翰表示，不論何種受傷程度的職災勞工，大致都會經歷治療、復健、重返職場等階段，過程之中需要透過醫師、護理師、職能治療師、物理治療師及臨床心理師，協助勞工重返職場，恢復良好生活品質與工作能力。
衛福部立桃園醫院職能治療師林蔚辰表示，遭遇職業傷病的勞工可能無法做出一些看似簡單的動作，像是無法蹲下、無法舉起1公斤、2公斤的物品，除了需要即時和適切的醫療照顧，或還需要透過一些高強度、整合性的協助，減少傷病造成的失能，早日重返社會與職場。
至於個案，1名從事早餐店生意22年的陳小姐表示，某天發現手指「下得去回不來」，就去私人醫院的復健門診，症狀不見改善後又去部立台北醫院的骨科門診開刀，身體這才逐漸痊癒，而她在與醫師的閒聊後才得知「這可算是職業災害」，而且醫師在治療的過程之中，還去她的早餐店訪視，觀察她的工作樣態分析致病原因，「就醫這麼久以來，第一次不是我去看醫生，是醫生來看我。」她也非常感謝這個制度，讓她的工作、生活品質獲得很大的改善。
另外1名在醫療機構工務組工作的鍾先生上班途中發生車禍，造成創傷性硬腦膜下腔出血、顱骨閉鎖性骨折、鼻骨閉鎖性骨折、遠端橈骨骨折、股骨骨幹骨折，送往部立桃園醫院，但因下肢肌力不佳，維持蹲姿及攀爬梯子困難。他說，受傷後讓食衣住行都有問題，像是穿衣服、襪子都有問題，其中穿襪子必須要將無法彎曲的腿部抬到床上，所幸歷經5個月左右的復健重新站了起來並且重返職場。
勞動部常務次長陳明仁呼籲，職災勞工或雇主如有職災職能復健服務需求，均可洽詢各地職災職能復健專責醫院，並由專業的治療師進行個別化評估，協助規劃職災勞工專屬的復工計畫，亦可透過地方勞政主管機關職災勞工專業服務人員提供相關諮詢與轉介服務，獲取近便的服務。