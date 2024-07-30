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李準基9／28來台舉辦見面會！門票最貴8800元　8／11中午12點開賣

▲韓星李準基將於9月28日來台，四度在TICC舉辦粉絲見面會。（圖／遠雄創藝）
▲韓星李準基將於9月28日來台，四度在TICC舉辦粉絲見面會。（圖／遠雄創藝）

記者陳雅蘭／綜合報導

相隔5年，韓星李準基宣布再來台會粉絲，主辦單位今（30）日公開詳細售票資訊，他將於9月28日在TICC舉辦見面會，門票最貴8800元、最便宜2800元，8月11日中午12點正式開賣。

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▲李準基2009年、2017年、2019年來台舉辦見面會的場地都選在TICC，今年是相隔5年重返相同地點會粉絲。（圖／資料照）
李準基年少時是跆拳道好手，高中曾是國家代表隊，直到有一天跟朋友看了話劇，萌生要當演員的夢想，儘管父母反對，他仍從釜山遠赴首爾參加無數場徵選，落選次數高達200次，最後成功以平面模特兒身分出道。2005年，他獲得參演電影《王的男人》的機會，因為作品在當年突破1230萬觀影人次，李準基因此受到關注。他後續代表作包含《我的女孩》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《武法律師》、《惡之花》等，是南韓影視圈的一線男星。

自我要求高的李準基，為了戲劇角色需求，努力維持凍齡外貌與精壯身材，他過去出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，已經多年不吃碳水化合物，「這是拍動作戲所悟出的祕訣，親自上陣拍動作戲時，常會受傷或是發炎，因為麵粉或碳水化合物容易誘發身體發炎症狀，後來就試著戒掉碳水化合物。」他後來以豆腐為主食，完全不碰澱粉，維持此飲食習慣長達7年、8年，獲得觀眾讚嘆「太敬業」。

李準基的敬業程度不只反映在戲劇上，對粉絲都是寵粉100分，時常會安排見面的機會；他2009年、2017年、2019年都曾來台舉辦粉絲見面會，場上也會化身電音DJ帶著全場跳起來，TICC瞬間變成大型夜店，台下觀眾都很享受；李準基也將於9月28日重返該地點，對於此次活動的規格，他也是親力親為，包含音響、燈光、遊戲環節都一一確認，希望能為台灣粉絲帶來完美的活動體驗。

《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR <JOONGI’S DAY : FESTIVAL> in Taipei》資訊
演出時間：2024年9月28日（六）18：00
演出地點：台北國際會議中心TICC
演出票價：VIP 8800（實名制）、5800、4800、3800、2800
售票時間：2024年8月11日（日）12：00
售票系統：KKTIX

▲▼李準基將於9月28日來台舉辦見面會，票價、福利公開。（圖／遠雄創藝）
▲▼李準基將於9月28日來台舉辦見面會，票價、福利公開。（圖／遠雄創藝）
▲▼李準基將於9月28日來台舉辦見面會，票價、福利公開。（圖／遠雄創藝）
 

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