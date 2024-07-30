李準基9／28來台舉辦見面會！門票最貴8800元　8／11中午12點開賣

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自我要求高的李準基，為了戲劇角色需求，努力維持凍齡外貌與精壯身材，他過去出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，已經多年不吃碳水化合物，「這是拍動作戲所悟出的祕訣，親自上陣拍動作戲時，常會受傷或是發炎，因為麵粉或碳水化合物容易誘發身體發炎症狀，後來就試著戒掉碳水化合物。」他後來以豆腐為主食，完全不碰澱粉，維持此飲食習慣長達7年、8年，獲得觀眾讚嘆「太敬業」。
李準基的敬業程度不只反映在戲劇上，對粉絲都是寵粉100分，時常會安排見面的機會；他2009年、2017年、2019年都曾來台舉辦粉絲見面會，場上也會化身電音DJ帶著全場跳起來，TICC瞬間變成大型夜店，台下觀眾都很享受；李準基也將於9月28日重返該地點，對於此次活動的規格，他也是親力親為，包含音響、燈光、遊戲環節都一一確認，希望能為台灣粉絲帶來完美的活動體驗。
《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR <JOONGI’S DAY : FESTIVAL> in Taipei》資訊
演出時間：2024年9月28日（六）18：00
演出地點：台北國際會議中心TICC
演出票價：VIP 8800（實名制）、5800、4800、3800、2800
售票時間：2024年8月11日（日）12：00
售票系統：KKTIX