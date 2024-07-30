0214金門翻船案取得共識 海巡署長再對未錄影蒐證致歉
中國漁民駕駛快艇2月14日下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成2人不幸落海喪生。由於金門海巡隊在驅離與中國船隻翻覆過程中都未錄影，引發質疑。經歷5個多月協商，兩岸代表今（30）日重啟協商終於取得共識，海巡署長張忠龍上午參加公祭，也再度為執法時未錄影蒐證和這段時間罹難者家屬所受煎熬公開致歉。
記者呂炯昌／台北報導
0214金門快艇翻船案，兩岸數度協商未有結果，原訂上週再度進行協商，因為凱米颱風侵襲而延期，雙方代表今天上午終於在金門金湖飯店重啟協商，中國代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉和海巡署副署長謝慶欽會後均表達雙方已達成共識，但細節不便對外透露，洽談氣氛非常良好。
張忠龍致詞時再度表示，針對此案沒有蒐證錄影，海巡署已多次向社會及家屬致歉，家屬所受煎熬，海巡署願再次公開表達歉意，請家屬節哀。
陸委會副主委梁文傑在機場受訪時表示，台灣當事人是海巡署、陸方當事人是家屬，陸委會是來協助。梁文傑稍後於金湖飯店受訪表示，共識內容就是大家看到的罹難者遺體、船隻歸還，把事情圓滿落幕。雖然這件事一開始大家都有不同看法，但經過這段時間互相溝通，拉近彼此認知，才有算是比較圓滿的結局，也希望金門胡姓釣客、澎湖漁船「大進滿88號」事件都能盡快完成相關程序盡快回來。
針對張忠龍致詞再度道歉，梁文傑表示，海巡署的立場從案發一開始至今都是同一態度，也就是對於案發時沒有戴密錄器，造成這段時間的不同看法表達歉意，海巡署雖然是正當執法，但畢竟是個意外事件，因此仍會表達關懷，海巡的態度從事件至今始終如一。