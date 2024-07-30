地震、颱風重挫台鐵！改線可行性「初步評估報告」年底出爐
台鐵受到凱米颱風重挫，今（30）日台鐵表示，8/3東正線可以單線雙向通行，預計113年底完成小清水溪橋重建，恢復雙線行車，改線可行性年底前也會提出初步報告。
記者許若茵／台北報導
台鐵說明，目前北迴線受災情形，K48+500土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺、 K53+800小清水溪橋樑西正線沖毀，東正線軌道土石淤積15公尺、K56+620土石流淹沒軌道，土方數量約5000立方公尺，K56+820土石流淹沒軌道，土方數量約20000立方公尺。
台鐵預計8/2完成前述四區段東正線之土石流清理、橋樑整檢、路線、電車線、號誌、通訊等系統復舊。8/3東正線可以單線雙向通行。預計113年底完成小清水溪橋重建，恢復雙線行車。
台鐵也說，現場若發生地震或天候條件不佳等風險，將暫緩搶修施作，俟條件允許後再進行施工，可能延後期程。
台鐵表示，0403花蓮強震及豪大雨等天然災變，致使部分路段發生落石、土石流及橋梁被沖毀等狀況，其中以和仁=崇德段最為嚴重。本公司已啟動相關災害路段安全評估作業(含改線可行性)，全面盤點危害風險，預估113年底提出初步評估報告。