奧運荷蘭泳將「肉色泳褲」！下水透明關鍵曝　1色泳衣別讓孩子穿

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事實上，阿爾諾的泳褲以白色為底，在鼠蹊部兩側有兩道紅色實線，其餘則為橙色系圓點構成的花紋，在下水之後瞬間變成半透明狀態，讓全球網友驚呆，追問：「這件泳褲的設計有合理嗎？」不少女孩、媽媽都曾在社群討論，指出淺色系的泳衣、泳褲一下水就容易變透明，尤其是白色款式，要特別留意有無加墊防護。
此外，美國佛羅里達州的游泳教練妮基（Nikki Scarnati）曾在Tiktok上拍攝一部短影片，提醒家長不要買「藍色泳衣」給小孩穿，影片中她先讓女兒穿上一襲藍色的泳裝，還有著些許粉色花邊，沒想到妮基的女兒進入泳池後，從旁人的視角看去，她的身體竟然直接與水池融為一體。
妮基呼籲，不管是深藍還是淺藍，家長千萬別讓孩子穿「藍色泳衣」入水遊玩，如果碰到泳池內一群人戲水，水花四濺，還會更難看清，讓危險性大幅增加。
過去，美國國家防溺水聯盟執行主任Adam Katchmarchi也曾建議，民眾在選購泳衣時，都盡量要選購顯眼明亮的色澤，例如黃色、橘色、亮綠色、霓虹色等鮮豔泳裝，醒目顏色可以提高水中能見度，降低水上運動事故的風險。
@scarnati.swimJust dont do it! Why think about which bathing suits for the splash pad? Just buy bright ones!! ☀️☀️ #selfrescue #selfrescueswimming #selfrescueswim #watersafety #drowningpreventionawareness #springhillisd
♬ original sound - Nikki Scarnati
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