奧運荷蘭泳將「穿肉色泳褲」爆紅！下水瞬間變透明　全場觀眾愣住

奧運荷蘭泳將「肉色泳褲」！下水透明關鍵曝　1色泳衣別讓孩子穿

▲荷蘭游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）下水後泳褲幾乎變透明引發討論。（圖/IG@阿爾諾·卡明哈）
▲荷蘭游泳選手阿爾諾·卡明哈（Arno Kamminga）下水後泳褲幾乎變透明引發討論。（圖/IG@阿爾諾·卡明哈）

記者徐銘穗/綜合報導

28歲荷蘭游泳選手阿爾諾．卡明哈（Arno Kamminga）參賽奧運，因下水後泳褲幾乎變成透明，引爆討論。事實上，不少女孩、媽媽都曾在社群討論，指出白色泳衣、泳褲一下水就容易變透明，要特別留意有無加墊防護。此外，美國一名游泳教練也呼籲，夏天帶孩子玩水消暑，千萬別讓孩子穿「藍色泳衣」下水，因為會讓危險性大幅增加。

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阿爾諾上周六（27）出戰男子100米蛙泳，以59.12的成績獲得第二名，表現不俗，然而上岸時，阿爾諾的的泳褲在某些鏡頭角度下，原本橙色圓點的花紋，變成近似皮膚的肉色，乍看有如穿「肉色泳褲」參賽，成為意外亮點。對此，阿爾諾也在其IG，附上一個心碎的表情圖回應，寫道：「Not what I came for.（這不是我來奧運的目的）」，不少網友留言為他打氣，大讚他表現很棒。

▲阿爾諾上岸後，整件泳褲幾乎呈現透明狀態，掀起討論。（圖／翻攝X@Ian_MJ1）
▲阿爾諾上岸後，整件泳褲幾乎呈現透明狀態，掀起討論。（圖／翻攝X@Ian_MJ1）
事實上，阿爾諾的泳褲以白色為底，在鼠蹊部兩側有兩道紅色實線，其餘則為橙色系圓點構成的花紋，在下水之後瞬間變成半透明狀態，讓全球網友驚呆，追問：「這件泳褲的設計有合理嗎？」不少女孩、媽媽都曾在社群討論，指出淺色系的泳衣、泳褲一下水就容易變透明，尤其是白色款式，要特別留意有無加墊防護。

此外，美國佛羅里達州的游泳教練妮基（Nikki Scarnati）曾在Tiktok上拍攝一部短影片，提醒家長不要買「藍色泳衣」給小孩穿，影片中她先讓女兒穿上一襲藍色的泳裝，還有著些許粉色花邊，沒想到妮基的女兒進入泳池後，從旁人的視角看去，她的身體竟然直接與水池融為一體。

妮基呼籲，不管是深藍還是淺藍，家長千萬別讓孩子穿「藍色泳衣」入水遊玩，如果碰到泳池內一群人戲水，水花四濺，還會更難看清，讓危險性大幅增加。

過去，美國國家防溺水聯盟執行主任Adam Katchmarchi也曾建議，民眾在選購泳衣時，都盡量要選購顯眼明亮的色澤，例如黃色、橘色、亮綠色、霓虹色等鮮豔泳裝，醒目顏色可以提高水中能見度，降低水上運動事故的風險。

@scarnati.swimJust dont do it! Why think about which bathing suits for the splash pad? Just buy bright ones!! ☀️☀️ #selfrescue #selfrescueswimming #selfrescueswim #watersafety #drowningpreventionawareness #springhillisd

♬ original sound - Nikki Scarnati

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