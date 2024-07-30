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明年國防預算飆破6千億元！邱毅：川普若當選總統　台灣恐會破產

▲川普遇刺後民調上漲，被看好能當選美國總統，但邱毅認為，對台灣政府財務是相當大的負擔。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普遇刺後民調上漲，被看好能當選美國總統，但邱毅認為，對台灣政府財務是相當大的負擔。（圖／美聯社／達志影像）

記者何哲欣／台北報導

美國共和黨總統候選人川普要台灣多付保護費，且根據川普前顧問的說法，川普希望台灣應考慮將國防支出至少增加到國內生產毛額（GDP）的5%。而明年我國防部年度預估將達4600億元，若加上特別預算與特種基金，將可能高達6300億元，創下歷史新高。前立委邱毅說，未來川普當上總統，台灣可能會破產。

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邱毅說，台灣明年度的軍費支出已超過6000億台幣，占GDP的2.5%，若要提高到5%，軍費支出將擴大到1.2兆2元以上，達政府總支出的45%，也就是政府每支出一元，就有將近一半是用在軍費上，這絕對是台灣財政無法負擔的沉重壓力，甚至說台灣財政將要破產，亦不為過。

邱毅說，所以一旦川普成為美國總統，台灣人民將面對這項挑戰。賴清德的台獨政府為了抗中保台，必得想方設法滿足川普需求，但軍費支出擴大，必然排擠掉其他，如經濟建設、社會福利、公共衛生等支出，將使台灣社會落入捉襟見肘的困境。

邱毅說，財政壓力、經濟壓力、生活壓力，將迫使台灣人民必須思考兩岸問題的解決，要維持現狀已不可能，要拖延統一，搞實質台獨也不可能，川普將逼得台灣人民必須在統獨上做出抉擇。



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