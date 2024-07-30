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趁降息前搶債市良機！債券ETF新兵00957B、00958B　預計8月底開募

▲美國聯準會（Fed）降息在即，市場預估最快今（2024）年9月降息。圖為美國聯準會大廈外觀。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）降息在即，市場預估最快今（2024）年9月降息。圖為美國聯準會大廈外觀。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

美國聯準會（Fed）降息在即，市場預估最快將在今（2024）年9月降息。看準降息前債券將迎來利多，國內投信發行債券ETF接連在8月底開募，包含兆豐US優選投等債（00957B）、永豐ESG銀行債15+（00958B），均採取月月配，發行價分別為15元、10元。

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看好降息前債市投資良機，00957B在8/21開始募集，追蹤「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」，鎖定美國前500大企業，聚焦長天期債券的資本利得空間，選在較近降息前夕進場布局。

兆豐US優選投等債研究團隊表示，根據歷史經驗，若遇到暫時升息或碰到降息期間，觀察長天期債券在暫停升息期間，有18.70%的報酬率。暫停升息至最後一次降息時，更有24.66%的表現。長天期債券報酬率有2成左右的機會，而短天期債如1至3年期債，僅低於5%的表現，顯示長天期債的資本利得空間更傑出。

00958B則預計在8/29開募，追蹤指數為「ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數」，該指數主要選擇銀行所發行的美元計價債券，並透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選，成分債券信評為相當穆迪Aa至Baa，並以成熟國家、美元計價的債券資產為主。

永豐投信表示，15年以上的長天期銀行債有3大優點，1.相較於非金融業的企業債而言，銀行通常是受到各國所管制的行業，財務體質較好，因此違約的信用風險相對低；2.存續期間較長的債券，價格更容易受到利率波動，當開始降息時，能獲得的資本利得機會更大；3.銀行債長期的平均報酬、收益率佳，更容易吸引市場法人青睞。

法人提醒，投資人選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數殖利率的差異外，也可以觀察相關市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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