奧運擊劍每屆狂發12面金牌！他喊「台灣該用力發展」：南韓成功了

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本屆巴黎奧運中，「擊劍王子」陳弈通成為了中華隊睽違36年再度登上奧運殿堂的擊劍選手，雖然最終止步於32強，但仍追平我國歷史佳績，一時之間也喚起國人對於擊劍的關注。
有網友就在論壇PTT上提出，「台灣應該致力注重擊劍項目」的各種誘因，只要真的能執行，或許15年內台灣就能成為奪下10面金牌的擊劍大國，首先是擊劍總獎牌多達12面，而且目前帳面上沒有完全稱霸項目的國家存在，西方的義大利、俄羅斯過去常奪牌，但近年來亞洲國家表現也不俗。
原PO還以南韓在射箭項目上獲得的成功為先例，在1984年以前，美國在射箭項目上一直是霸主，但1988年開始，韓國突然崛起，成為了新的霸主，因為韓國政府發現了射箭的奪金潛力，並開始大量投入資源，現在韓國有51個射箭隊，射箭幾乎成為全民運動，韓國花了15年達成了統治級別。
他也認為，「台灣完全發展錯方向了」，像籃球不可能贏過歐美，棒球也很難贏過日本等強國，羽球、桌球則是中、日、韓重點發展的項目，硬拚下去就是偶有佳績、整體勝算低落，但如果現在開始發展擊劍，成為「世界第一的擊劍強國」絕不是問題。
奧運擊劍擁有百年歷史！連續兩屆狂發12面獎牌
擊劍運動是從西方國家決鬥發展而成，自 1896 年第一屆雅典奧運會就將男子鈍劍、軍刀運動列為正式比賽項目，是擁有超過百年歷史的傳統項目。而擊劍項目主要分為銳劍、鈍劍、軍刀三種類別，再加上個人、團體、男女賽等條件，區分為12個小項。
雖然奧運擊劍過去有著小項輪換制度，每屆會輪流取消團體組的男、女各一項目，發出的金牌總數為10個，但自從上一屆東京奧運開始，不再實施團體項目輪換制度，直接狂發12個金牌，這項決定也延續到巴黎奧運，也顯示奧運官方針對「擊劍」項目有越來越重視的趨勢。
奧運擊劍亞洲國家表現亮眼！香港豪奪2金牌
回頭討論本次網友所計畫的「台灣擊劍奪金大國計劃」，許多內容確實相當具有福利，首先看向本屆巴黎奧運，截至今（30）日傍晚6點，擊劍項目已經頒發出6面金牌，多為個人項目，其中香港就靠著「劍神」張家朗以及「擊劍林志玲」江旻憓帶回兩面金牌，地主法國、美國各有一面金牌，而同在東亞的日本、韓國也各帶回一面金牌。
這樣的獎牌分布，足以顯見亞洲國家在擊劍這個項目已經趕上歐美的腳步，擊劍項目除了身材優勢，同樣很看重技巧與耐力等條件，香港、日本與韓國也已經用實際表現證明，擊劍絕非東亞人無法挑戰的運動項目。
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