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高雄男大生告白遭拒！暴怒持美工刀揮砍學姊　法院判5年半定讞

▲高雄某科大林姓男大生因告白遭拒，遂於前年持預藏的美工刀揮砍盧姓學姊。（圖／NOWnews資料照）
▲高雄某科大林姓男大生因告白遭拒，遂於前年持預藏的美工刀揮砍盧姓學姊。（圖／NOWnews資料照）

記者陳苾暐/綜合報導

高雄某科大一名林姓男大生，愛慕同校的盧姓學姊，不料遭對方2度拒絕後，竟心生不滿持預藏的美工刀襲擊對方，導致盧女頸部、前胸及手臂等處受傷，所幸及時送醫撿回一命，案經審理，法院一審依殺人未遂判處林男5年8月，二審考量其有身心科病史，改判5年半，最高法院駁回上訴定讞。

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據了解，林男與盧姓學姊透過學校社團活動相識，事後林男展開熱烈追求，沒想到卻被盧女2度打槍，林男見狀遂決定實施報復；前年5月間，林男趁著陪盧女及另外幾名同學返回女生宿舍之際，突然拿出預藏在身上的美工刀朝盧女頸部、前胸及右上臂猛揮割數刀，導致盧女當場濺出大量鮮血，嚇得同行友人趕忙上前制止並帶盧女就醫。

案發後警方逮林男，其辯稱因服用大量安眠藥，攻擊當下神智不清，並無殺人犯意，但根據義大醫院函文載明，林男下手猛烈，導致盧女傷口深及筋肉層，若非及時送醫搶救，恐因出血過多危急性命，法院審理後依法判處其5年8月，二審則考量林男友身心科病史改判5年半，最高法院近日駁回上訴定讞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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