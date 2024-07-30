賀錦麗擊敗川普的關鍵票源在哪？CNN獻策：鎖定支持墮胎權的選民

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然而，隨著拜登退選賀錦麗浮上檯面，性別議題成為選戰主軸，墮胎權的關注也跟著水漲船高。民主黨的民調專家格林貝格（Anna Greenberg）表示，「坦白說，賀錦麗在墮胎權上擁有拜登所沒有的話語權」，格林貝格強調並非拜登不支持墮胎權，而是由賀錦麗針對這議題發聲更能夠吸引民眾注意。
報導引用多份民調資料，指出反對墮胎的選民約有85％支持川普，但支持墮胎的選民卻只有約60％支持拜登，而在2020年大選，支持墮胎的選民有近75％支持拜登。報導分析，選民流失除了高齡因素外，拜登虔誠天主教徒的背景，也讓很多人認為拜登個人並不真心支持墮胎權。
如今賀錦麗有機會重燃支持墮胎選民的熱情，而賀錦麗的首支競選影片主題圍繞「自由」，也準確地反映出許多女性的感受，在大法官推翻《羅訴韋德案（Roe v.Wade）》判決後，許多女性的感受就是自己的身體自由被剝奪。且循著保護「自由」這條軸線，賀錦麗還有機會在撬動年輕選民的同時，吸引年長的白人女性選民支持，因為許多年長女性仍記得當年自己參加婦女運動的時日，她們可能不是「女權主義者」，但也不會願意拱手讓自己爭取到的權利消失。
不過，共和黨的顧問羅伊（Jason Cabel Roe）表示，即使賀錦麗比拜登更能號召支持墮胎的選民，但墮胎權在今年大選並未像通膨、移民犯罪等問題那般受到矚目，恐怕沒有多少選民會根據墮胎權來投票。何況川普已經在墮胎議題上盡量低調，川普多次表態反對全國範圍的墮胎禁令，強調會允許各州自行制定法律來決定，很大程度上緩解了支持墮胎民眾對川普的反感。