離島中的離島！金門大膽島睽違兩年重新開放觀光　熱門景點一次看

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不過島上相當純樸，雖然時代已不同，但看著島上的設施，仍可以體驗當年國共內戰時的緊張氣氛。另外因距離廈門距離近，不少廈門人也會遊船來看看當年國軍的心戰喊話牆。但若對岸船隻太過靠近，我方也會警戒提醒。
總之，大膽島對軍事迷、對國共內戰有興趣的歷史迷，都是相當值得一遊的景點。
景點介紹
大膽島屬於金門縣烈嶼鄉的一部份，抵達小金門後還需要搭船才能登島，另有二膽島相隔8百公尺，合稱大二膽。原名大擔，1950年7月26日，第一次大膽島戰役爆發，中華民國國軍獲勝，隔年時任國防部政治部主任蔣經國至大擔島巡視時，將該島易名為「大膽島」。
1958年八二三砲戰時，大膽、二膽島即落下超過十萬發的砲彈。2013年，行政院宣布大二膽移交金門縣政府，減少駐軍、開放觀光。2018年7月26日開放觀光試營運，至2020年10月30止登島人數累計約4萬人次，堪稱是金門的熱門旅遊景點，之後因為疫情而暫停開放2年，2022年大膽島曾短暫營運2.5個月，隨後因島上相關設施問題再次暫停進行整備，如今才又重新開放。
大膽碼頭
「大膽擔大擔，島孤人不孤」、「忠心貫日月，奮勇撼山河」，一踏上大膽島的門面，就有許多巨幅標語，令人肅然起敬。
生明路
約500公尺長的生明路，兩側豎立相對的泥塑獅子，計有212對636隻獅子(公、母再加小獅)，而大膽島全島則總共有491對，1473隻水泥塑獅子。
大膽心戰牆
大膽島名氣最響亮就是心戰牆了！建於西元1986年，高3.2公尺、長20公尺的巨牆寫著軍事標語，是來到廈門旅遊的大陸遊客們最熱衷的景點，在一旁的瞭望台，可以從望遠鏡裡看見搭船巡航在海岸線邊的對岸旅客。
大膽播音站
1950年代由長城部隊建置，1969年擴建，聲波可達兩萬公尺距離，再沿步道往上走，與北山播音牆相同的播音喇叭印入眼簾，而最高點就是視野極佳的北山國旗台。
北安寺
座落於神雞墓旁，寺內供奉北極玄天上帝，是漂流至島上的神像，當時官兵撿拾後為祂建廟。廟宇牆面刻著「山不在高，有仙則名；廟不在大，心誠則靈」，為戰士們駐防時的心靈寄託。
開放時間試營運日期
113年7月27日起至10月31日。
有效期限：114年7月31日止。
每週一為休島整備時間，不開放登島申請。