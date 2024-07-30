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舉行奧運大撈金？當地居民接連「逃出巴黎」　怨：犧牲當地人

▲巴黎奧運於本月26日正式開幕，四年一度的盛事也吸引了大批體育迷前往巴黎「朝聖」。但另外一方面，當地居民卻正在「逃離巴黎」。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運於本月26日正式開幕，四年一度的盛事也吸引了大批體育迷前往巴黎「朝聖」。但另外一方面，當地居民卻正在「逃離巴黎」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

巴黎奧運於本月26日正式開幕，四年一度的盛事也吸引了大批體育迷前往巴黎「朝聖」。但另外一方面，當地居民卻因為當地物價、車資上漲，以及多處地區安檢，使得他們難以享受以往的暑期假期，更有半數以上的巴黎居民接連「逃離」巴黎。

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根據《TBS》報導，在奧運正式揭開序幕之前，巴黎市區已做好迎接各國遊客的準備，隨處都能見到警察進行維安工作。不過在巴黎七大火車站之一的里昂火車站，卻能看見許多巴黎市民「行李款款」準備離開在奧運開始之前「逃離巴黎」。

一名巴黎居民表示，「通常七月和八月我都會待在巴黎，但可以預見（奧運開始後）會發生一些可怕的事情，所以我決定離開巴黎。」另一名巴黎居民則稱，「居民不樂見（奧運），所以在這段時間會離開，如果沒有奧運就更好了。」

報導指出，儘管大眾認為應該會有許多人覺得在自己的國家舉辦奧運是「令人雀躍」的事情，但事實上卻有許多人選擇敬而遠之。

一名74歲美髮師杜加斯特（音譯）表示，從事這份工作將近60年，通常夏天都會擠滿顧客，但現在顧客人數比以往任何時候都還要少。

杜加斯特與《TBS》記者一同走在巴黎市區時，指著隨處可見的警察以及管制區域表示，「你看到處都是警察，進入這個區域還需要掃QRcode，就連開車都得提交證明文件」，「如果你不論去到何處都有管制，就沒有人願意理髮。」

此外，奧運舉行期間，物價上漲，地鐵票價也比平常高出一倍，使得當地居民怨聲載道。杜加斯特表示，「地鐵縮票價翻倍、飯店房間價格也有如天文數字一般，雖然以良好環境來歡迎世界各地的遊客和運動員很重要，但這不應該以犧牲當地民眾為代價。」

以往七月遊客雲集的巴黎熱門旅遊區域，如今卻冷冷清清，就連以往擠滿人潮的巴黎街邊的咖啡廳，戶外座位也都看不見人影。有調查結果顯示，將近五成的巴黎居民可能會在奧運舉行期間離開巴黎，對他們來說，這是一個與往年不同的假期期間。


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