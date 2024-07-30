李易轉戰台八內幕曝光！曾被經紀人痛罵40分鐘　遭逼「跪求導演」

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李易表示當時那名導演對他和某位女演員差別待遇：「有1個電視台我已經好多年沒有在那邊拍過戲了，但在那邊的最後1部真的印象深刻，那部戲的導演對當時某位女演員真心的好，不管她再怎麼不會演，她只要說：『導演，我哭不出來，怎麼辦？』導演就說：『妳慢慢來啊，我們等妳。』」
但對於李易，導演卻說：「等等我鋪軌道，講到哪一句哭，講到哪一句動，講到哪一句起身，我就給你一次機會，聽到沒有？」讓他難以接受，表示自己因為差別待遇一事非常不能理解：「我那時候還是菜鳥，也不怎麼會演戲，又深深覺得為何有這種不公平的待遇，所以就更抗拒。」
遭經紀人痛罵40分鐘 李易被迫向導演下跪
李易還透露自己後來被經紀人痛罵40分鐘，當時對方還要求他向導演下跪：「你就不是XXX，你就不是XX，你為何不能乖乖演戲呢？明天不管用跪的用求的，都給我去道歉，說再給你1次機會！」最後李易真的照做了，後續也順利轉戰八點檔，沒想到該名經紀人後來還有意和李易續約，但被李易回絕：「我是很念舊的很重情的，我只回了一句，我不是XXX，我也不是XX，感謝照顧！我就離開那個公司了！」
另外，根據《ETtoday星光雲》報導，李易現任經紀人已經針對「失業藝人」一事做出回應，指出李易不是真的失業，只是綜藝節目《全員請上車》暫時停擺而已，目前仍有戲劇邀約，最後也強調：「目前正在尋找適合的劇本和角色。」