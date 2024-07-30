瑞幸咖啡擬插旗大馬！「中國星巴克」進軍海外 成第二個國外據點
有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡傳出將進軍馬來西亞，若成功進入大馬市場，馬來西亞將成為瑞幸咖啡在海外的第二個據點。瑞幸咖啡目前已在當地電商平台Lazada上開設官方網路門市，開始銷售掛耳咖啡等沖泡產品。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合馬來西亞媒體報導，目前瑞幸咖啡的海外據點僅有新加坡，瑞幸雖然在新加坡也有優惠，但未採取跟中國一樣同等並且高頻率和大規模的低價策略。瑞幸咖啡則打算在馬來西亞開設分店，有大馬的網友透過大馬官方網路門市下單，評論物流速度過慢，瑞幸則回應稱大馬業務才剛開始，目前訂單都從中國發貨，運輸需要時間，未來將轉向馬來西亞發貨，送貨時間會更快速。
根據官網資料，2019年在美國那斯達克交易所上市的瑞幸咖啡總部設於廈門，門市數量已突破1萬家，為中國門市數量最多的連鎖咖啡品牌。截至今年6月，瑞幸門市總數量成長至19503家，居中國咖啡行業第一，之後依序是星巴克和庫迪咖啡，分別擁有7920家跟6942家門市，位居第四名及第五名的幸運咖及滬咖則分別為2721家、1860家。
對於咖啡和茶飲企業而言，馬來西亞的市場價值遠遠高於新加坡，根據歐睿國際今年4月初發佈的報告，去年東南亞咖啡茶飲市場銷售額達44億美元，新加坡為2.7億美元，位居末位。從成長來看，東南亞咖啡茶飲市場2023年到2028年的年複合成長率將達到8%，其中大馬預計將成長 10.3%，是市場潛力最大的國家，越南和泰國預料將成長超過9%，新加坡為1%。