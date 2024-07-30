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日曜天地「NG名牌包」搶購會 8/2登場萬件包款一折起

▲台中日曜天地OUTLET「NG名牌包」搶購會 8/2登場，70品牌萬件包款一折起出清。（圖／日曜天地提供）
▲台中日曜天地OUTLET「NG名牌包」搶購會 8/2登場，70品牌萬件包款一折起出清。（圖／日曜天地提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市日曜天地OUTLET暑期大檔「NG名牌包搶購會」，8月2日登場，為期25天。今年蒐羅70個知名品牌的海量包款，全面以一折起價格出清吸客。參與品牌包括BURBERRY、GUCCI、Coach、Balenciaga、YSL、Chloé、MICHAEL KORS和NINE WEST等，包款數量超過萬個，超甜價差，現省上萬元，可望吸引逾3萬人次入場搶購。

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有沒有聽過NG包?!業者指出， NG包指的是外觀上有一些小瑕疵：例如底部小汙漬、摺痕、縫線稍微脫落等，但不影響使用性，卻在價格上有極大落差，甚至價差上萬元。對於遲遲不敢入手精品包款的民眾，是很好入手時機。

▲台中日曜天地OUTLET「NG名牌包」搶購 8/2登場，萬件包款一折起出清。（圖／日曜天地提供）
▲台中日曜天地OUTLET「NG名牌包」搶購 8/2登場，萬件包款一折起出清。（圖／日曜天地提供）
每年的八月份，日曜天地OUTLET都會將眾多「微瑕疵」的名牌包款齊聚一堂，推出盛大搶購會。依據往年經驗，開賣首日絕對都能吸引爆量人潮大排長龍搶購，是包控們年年敲碗等待的盛事。除此，今年4月館內1樓改裝，引進全球前50大歐系精品包款櫃位，綜觀今年館內整體品牌、包款樣式等，鐵定比往年更加華麗與豐富，絕不容錯過！

方便搶購，業者精選出必buy的超低優惠款式，以及最推薦的百搭包款，提前揭開這次活動的亮點，如：COACH防刮漸層格紋托特包，原價$19,600，特價$1,999(1折)，NG處：提把邊膠沾黏、包身掉色脫皮。BURBERRY Olympia小牛皮迷你鍊帶肩背包，原價$56,000，特價$28,000(5折)，NG處：些許壓痕。

至於GUCCI 金屬雙G LOGO荔枝皮革皮夾式鍊包(藍色) ，原價$41,300，特價$22,715(55折)，NG處：皮革輕微脫皮；MICHAEL KORS-滿版MK PVC材質小手提包(粉橘)，原價$20,980，特價$2,499(1.2折)，NG處：展示品。現場還有YSL、FOSSIL、BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA、Chloé等大牌，就等大家來精省挖寶!8/2首購會-搶先報名：https://bit.ly/3LIMRsr
 



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