奧運現場／「台灣蝶王」王冠閎200蝶預賽排第8 晉級準決賽拚紀錄
「台灣蝶王」王冠閎連續兩屆登上奧運殿堂，今（30）日傍晚5點在巴黎奧運男子200公尺蝶式預賽亮相，王冠閎游出1分55秒32，在預賽排名第8，順利晉級準決賽。王冠閎預計於31日凌晨2點42分繼續拚決賽門票，挑戰成為台灣第一位游進奧運決賽的選手。
特派記者路皓惟/巴黎報導
在上屆東京奧運中，王冠閎首次參賽就游出1分54秒44，打破全國紀錄並晉級準決賽，很可惜最終差一步沒能晉級決賽。去年杭州亞運王冠閎拿下銀牌，本屆帶著更成熟的技術和心智，以及更精壯的身材，要力拚台灣歷史紀錄。
200公尺蝶式共有28人參賽，取前16名進入準決賽。王冠閎在預賽被分配到第2組、第3水道，鳴槍下水後，王冠閎反應時間0.62秒小組最快，在前50公尺以25秒45排名第2，接著100公尺落居第4，隨後逐漸加速，在最後50公尺衝上分組第3。
預賽全部4組賽事結束，王冠閎1分55秒32成績排第8晉級準決賽。另外，世界紀錄保持人匈牙利選手Kristof Milak游出1分53秒92，排預賽第1，Ilya Kharun以1分54秒06排第2，至於預賽第3名是來自瑞士的Noè Ponti，成績為1分54秒77。