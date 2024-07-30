台人瘋ETF！金管會再開放主動式、多重資產ETF　預計首檔明年問世

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金管會證期局副局長高晶萍也說明，主動式ETF與一般ETF相似之處，主要都是集中市場掛牌，並透過券商買賣，申贖則由投信進行，但被動式ETF只追蹤模擬指數績效表現，而主動ETF依經理人投資策格進行操作調整。考量國內首次引進主動式ETF，初期開放主動式股票ETF及主動式債券ETF，投資組合採全透明方式，即每日向市場公告ETF實際投資組合，且不強制要求須有績效參考指標。
高晶萍進一步表示，採全透明開放，是參採澳洲、日本、南韓的規定，執行方式為今天開盤前，就會公布前一天的持股狀況，所有持股比重都要揭露，而非只像現在被動式ETF揭露前10大而已，同時這次也參照日本、美國的作法，不強制一定要盯指數。
陳彥良也強調，透明是最好的防腐劑，採取全透明是相對安全的，經理人對一般的主動式基金，管理量能絕對沒問題，基金商品送件時，證期局也會審查，對於股債比例的高低，金管會也會評估合理性。
至於被動式多資產ETF，高晶萍說，我國追蹤指數的被動式ETF市場近年來快速成長，投資人對於指數成分為股票或債券的ETF已相當熟悉，初級先開放固定比例股債平衡型被動式ETF商品，後續視實際發展狀況，再循序漸進開放其他多資產ETF。
由於還要辦理相關法規調適作業，金管會表示，預計今年12月底前修正證券投資信託基金管理辦法及證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則，同步請證交所、櫃買中心及投信投顧公會就商品發行銷售、資訊揭露、申購買回作業、流動量提供等相關規範配合修正相關規章及調整相關電腦作業系統，預計明年才會有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。
金管會也強調，金管會後續將視我國基金發展狀況，循序漸進鬆綁法規，促進我國資產管理業發展，推動台灣成為亞洲資產管理中心。