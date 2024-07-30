量子概念融AI運算列大一必修課　元智大學盼育優秀科技人才

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝建興指出，量子力學是物理學的基本理論，它的計算速度相比傳統計算還快，還可同時處理大量信息，操作較不消耗能量，也是屬於綠能產業，高效的並行處理加快問題解決的速度。
謝建興指出，元智大學2016起推行雙語程式課程，各個學院一年級的課程當中皆須必修程式語言課程，至於電通、資訊與工程相關學院也將AI的知識應用在課程之中，或讓學生利用2週至4週進行自主學習AI專題，提升學生的AI運用技能，具備應對未來數位化社會的能力。
謝建興說明，元智大學也將利用既有的基礎，融入量子的各種概念與應用到課程當中，其中一年級程式語言必修課程導入量子概念，工程類科系二年級至四年級的學生，若對量子也有興趣，除了修習該系的專業量子課程，還可選修學校與台積電合作的元件整合學程，包括半導體物理、量子力學、固態物理及其應用課程。
另一方面，元智大學表示，台積電學程相當重視學生量子基本概念，因為這是瞭解半導體行為的基礎，元件在已進入奈米尺度的當今，量子效應會影響元件功能。
元智大學提到，各個學系在高年級暨研究所課程也將量子機械學習（Quantum Machine Learning）與量子深度學習（Quantum Deep Learning）融入原本的AI課程，同時AI研究導入量子運算，並且建立量子AI研究團隊，歡迎有興趣的業者，共同參與研究並且培養優秀的量子工程人才。
元智大學說明，將會持續推動AI教育與量子研究，更進一步優化課程設計，引入更多前沿技術與教學方法，同時學校也會加強合作企業與研究機構，提供學生提供更多實踐與創新機會，培養更多優秀人才。